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Порошенко: Через 5 років у нас буде рішення щодо членства в НАТО

Неділя, 3 лютого 2019, 18:44

Президент Петро Порошенко впевнений, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна" в неділю, відповідаючи на питання, якою він бачить Україну в найближчі п'ять років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні відповідати критеріям членства в Європейському Союзі... і відповідати критеріям щодо членства в НАТО. Я впевнений, що на той час у нас вже буде план дій щодо членства в НАТО, у нас буде рішення щодо надання Україні членства", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що в найближчі п'ять років очікується різке підвищення інвестиційного клімату України.

"Зараз завдання увійти, орієнтовно протягом трьох, а не п'яти років до 50 країн з найкращим інвестиційним кліматом у світі", - сказав Порошенко.

Крім того, за його словами, Україна стане енергетично незалежною державою.

"Я твердо заявляю, що країна буде енергетично незалежною. Ми не будемо купувати імпортний газ. Ми зможемо самі себе забезпечити. Це і підвищення видобутку. І програма енергозбереження, яка зможе захистити нашу економіку", - заявив президент.

Нагадаємо:

  • 3 лютого президент Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації його кандидатом у президенти на виборах 31 березня. 
  • У січні він заявив, що членство України у Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.
  • У червні 2018 року Порошенко заявив, що мріє про вступ країни до Європейського Союзу та НАТО до 2030 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоНАТО
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