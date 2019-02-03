Порошенко подав документи до ЦВК

Чинний президент Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти до Центральної виборчої комісії.

Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко у Facebook.

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