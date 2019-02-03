Порошенко подав документи до ЦВК
Неділя, 3 лютого 2019, 15:43
Чинний президент Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти до Центральної виборчої комісії.
Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко у Facebook.
Читайте також:
Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
- Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
- Чинний глава держави Петро Порошенко раніше оголосив, що балотуватиметься.
Українська правда