Тракало: Поліція не застосовувала силу щодо священика УПЦ МП на Тернопільщині

Правоохоронці з’ясовують обставини релігійного інциденту поблизу храму в селі Гніздичне Збаразького району.

Про це "Українські правді" повідомив 4 лютого речник Націрнальної поліції Ярослав Тракало.

"Відомості за даною подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 ККУ – хуліганство. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту", - повідомив він.

За словами Тракала, конфлікт, який переріс у штовханину між прихильниками різних церков, виник через неузгодження часу проведення богослужіння. Поліція виконувала свої обов'язки з охорони порядку згідно із законодавством.

"Правоохоронці розділили дві сторони - задля уникнення конфлікту і громадського протистоянння. Окремі громадяни однієї з релігійних конфесій, за підтримки привезених не місцевих соратників, почали конфліктувати з представниками правоохоронних органів, намагаючись увійти до культової споруди, попри попередні домовленості між двома міжконфесійними громадами. Внаслідок чого - відбувся конфлікт", - пояснює Тракало.

Він наголошує, що жодного застосування сили з боку поліції не було.

"Охорону громадського порядку на місці події забезпечували 25 співробітників поліції. Вони вживали заходи, аби не допустити подальше поширення конфліктної ситуації. Один із священиків звернувся до медиків із скаргами на біль у голові, йому надали меддопомогу. Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту" - розповів Тракало.

Окремо речник Нацполіції наголосив на відсутності на місці інциденту підрозділів спецпризначення

"Їх не було і не могло бути, оскільки спецпідрозділи виконують поставлені державою і, виходячи з оперативної обстановки, завдання. А не займаються вирішенням не покладених на них функцій", - заявив він.

У Нацполіції вкотре закликали всі релігійні сторони бути толерантними, діяти чітко в рамках законодавства або домовленостей на рівні громад, і не маніпулювати функцією поліції.

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