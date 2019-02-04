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Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА

Понеділок, 4 лютого 2019, 12:30
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА

Вертолітний майданчик, що належить ТОВ "Амадеус Ко" і розташований на Парковій дорозі, 16-А, намагаються повернути Віктору Януковичу.

Про це заявив перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, повідомляє сайт міської влади.

За його словами, 24 січня Господарський суд Києва за позовом "Амадеус Ко" виніс рішення, яким заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів та КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії щодо управління майном на Парковій дорозі, 16-А.

"Майно – це вертолітний майданчик, побудований оточенням Віктора Януковича через схему відмивання "брудних" коштів на Парковій дорозі. Саме там мав приземлятися президент-утікач, прилітаючи із резиденції "Межигір’я" до Адміністрації президента на вулиці Банковій", – пояснив Поворозник.

Він нагадав, що у 2010 році команда Леоніда Черновецького здала в оренду земельні ділянки загальною площею 2,2 га у рекреаційній зоні і всупереч Генплану Києва і ЮНЕСКО дозволила забудувати схил Дніпра.

За словами Поворозника, ухвала Господарського суду незаконна. 

"Ми очікуємо, що введений в оману суд, засідання якого відбудеться 4.02.2019 року о 15:00, виправить прикру помилку та поверне КВЦ  "Парковий" в управління місту", - сказав Поворозник.

Він додав, що КМДА готова усіляко сприяти прокуратурі та поліції, щоб довести до суду кримінальні провадження за ч.2 ст. 364 (зловживання владою) відносно посадовців Київради та КМДА того часу та за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК щодо порушення службовцями ТОВ "Амадеус Ко" вимог закону у сфері будівництва, охорони культурної спадщини та захисту державних інтересів під час будівництва на Парковій дорозі, 16-А.

"Ми переконані, що на 5-ту річницю Революції Гідності повертати Віктору Януковичу незаконно споруджене і набуте майно – апогей цинізму, до якого держава не повинна мати стосунку", – підсумував Поворозник.
 
Нагадаємо:

  • 3 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва наклав арешт та заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки та будівлі по вулиці Паркова дорога, 16-А.
  • 20 серпня 2018 року майно на Парковій дорозі, 16-А Голосіївський райсуд Києва передав в управління АРМА.
  • 11 жовтня 2018 року АРМА провело конкурс на визначення управителя вертолітного майданчика, на якому перемогло КП "Центр організації дорожнього руху".  
  • 12 грудня 2018 року в АРМА повідомили, що за місяць від управління арештованим центром "Парковий" до державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень.  

Українська правда

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Теми: КиївЯнуковичнерухомість
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