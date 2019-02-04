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На карпатському курорті транслювали російські "Благие новости"

Понеділок, 4 лютого 2019, 13:07
На карпатському курорті транслювали російські Благие новости

У місті Яремче Івано-Франківської області транслювали заборонений російський телевізійний канал "Телерадиосеть Благих Новостей".

Про це 4 лютого повідомляє прес-служба Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Відзначається, що ретрансляція здійснювалася в місцевому готелі "Маковиця".

"31 січня до представника Нацради Ігоря Маслова надійшла скарга від мешканця області", - повідомили у відомстві.

Відповідно до рішення Нацради від 31 серпня 2016 року ретрансляцію "Телерадиосети Благих Новостей" обмежили для розповсюдження на території України.

Повідомляється, що після профілактичної бесіди працівників СБУ із керівництвом готелю показ цього російського телеканалу, що поширювався із супутника, припинили.

Українська правда
Теми: КарпатителебаченняРосіяпропаганда
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