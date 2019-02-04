Кандидати до 7 березня можуть відмовитись від виборів і забрати заставу
Зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.
Про це свідчить календарний план виборів, оприлюднений на сайті комісії.
Після отримання такої заяви, члени ЦВК повинні окремим рішенням задовольнити прохання кандидата (до 8 березня).
Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування офіційно залишатимуться кандидатами на посаду президента і їхні прізвища будуть у виборчому бюлетені.
Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Претенденти на посаду президента вносять заставу в розмірі 2,5 млн гривень на спеціальний рахунок ЦВК, відкритий у Державному казначействі, а до ЦВК приносять квитанцію про сплату внеску.
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