Зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

Про це свідчить календарний план виборів, оприлюднений на сайті комісії.

Після отримання такої заяви, члени ЦВК повинні окремим рішенням задовольнити прохання кандидата (до 8 березня).

Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування офіційно залишатимуться кандидатами на посаду президента і їхні прізвища будуть у виборчому бюлетені.

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