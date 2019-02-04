Кандидати до 7 березня можуть відмовитись від виборів і забрати заставу

1355 переглядів
Понеділок, 4 лютого 2019, 14:20

Зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

Про це свідчить календарний план виборів, оприлюднений на сайті комісії.

Після отримання такої заяви, члени ЦВК повинні окремим рішенням задовольнити прохання кандидата (до 8 березня).

 

Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування офіційно залишатимуться кандидатами на посаду президента і їхні прізвища будуть у виборчому бюлетені.       

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • Претенденти на посаду президента вносять заставу в розмірі 2,5 млн гривень на спеціальний рахунок ЦВК, відкритий у Державному казначействі, а до ЦВК приносять квитанцію про сплату внеску.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЦВК вибори президента 2019


powered by lun.ua
По темі
Порошенко пройшов до ЦВК через чорний хід через банер про Гандзюк? 3 лютого 2019, 17:19
Список охочих стати президентом поповнився Олійником і Гнапом 3 лютого 2019, 15:36
Вибори-2019: ЦВК відмовила Симоненку у реєстрації кандидатом 2 лютого 2019, 13:50
Усі новини
Головні новини
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Три чверті українців вважають, що країна рухається не туди
Усі новини
думка

Як укладати волосся так, щоб йому не нашкодити

психологія

5 порад як подолати тривожність

Лайфхаки

Заправки для салатів, які легко готувати вдома: 11 рецептів