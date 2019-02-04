Зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

Про це свідчить календарний план виборів, оприлюднений на сайті комісії.

*ВИПРАВЛЕНО: В початковій версії новини вказувалося, що кандидату, якому ЦВК погодила відмову від балотування до 7 березня, повертається застава. Пізніше в прес-службі ЦВК "Українській правді" уточнили, що застава у такому випадку не повертається.

Після отримання заяви про відмову від балотування, члени ЦВК повинні окремим рішенням задовольнити прохання кандидата (до 8 березня).

Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування офіційно залишатимуться кандидатами на посаду президента і їхні прізвища будуть у виборчому бюлетені.

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