Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кандидати до 7 березня можуть відмовитись від виборів

Понеділок, 4 лютого 2019, 13:20

Зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

Про це свідчить календарний план виборів, оприлюднений на сайті комісії.

*ВИПРАВЛЕНО: В початковій версії новини вказувалося, що кандидату, якому ЦВК погодила відмову від балотування до 7 березня, повертається застава. Пізніше в прес-службі ЦВК "Українській правді" уточнили, що застава у такому випадку не повертається.

Після отримання заяви про відмову від балотування, члени ЦВК повинні окремим рішенням задовольнити прохання кандидата (до 8 березня). 

 

Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування офіційно залишатимуться кандидатами на посаду президента і їхні прізвища будуть у виборчому бюлетені.       

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • Претенденти на посаду президента вносять заставу в розмірі 2,5 млн гривень на спеціальний рахунок ЦВК, відкритий у Державному казначействі, а до ЦВК приносять квитанцію про сплату внеску.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: