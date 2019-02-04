Суд арештував без права застави чоловіка, який вистрелив у дитину

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Понеділок, 4 лютого 2019, 14:38

Суд відправив під арешт на 2 місяці без права на заставу, чоловіка, який завдав вогнепальне поранення дитині в Деснянському районі Києва 1 лютого.

Про це "Українській правді" повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"Рішення суду Деснянського райсуду Києва – тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу", – сказала Максимець.

За її словами, дії чоловіка кваліфіковані за ч. 4 ст 296 ККУ (Хуліганство. Із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)

Максимець зазначила, що за даними слідства, підозрюваний під час вуличного конфлікту з іншими чоловіками здійснив кілька неприцільних пострілів із пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. Одна із куль зрикошетила від землі та влучила в обличчя дитині. Сам стрілець з місця події втік, але того ж дня був затриманий поліцейськими. Пістолет у нього вилучили.

Також речниця столичної прокуратури повідомила, що офіційної інформації щодо стану дитини ще немає, але за даними правоохоронців, око хлопчику вдалося врятувати.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Київ прокуратура


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