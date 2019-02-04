Генпрокурор прокоментував зняття арешту з майна Захарченка

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Понеділок, 4 лютого 2019, 17:06

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що Генпрокуратура повторно накладе арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-глави МВС Віталія Захарченка.

Про це він сказав у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

Відповідальність за зняття арешту з майна Захарченка Луценко поклав на начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

"По Захарченку. Пан Горбатюк захопився трошки інтерв’ю і не вслідкував за справою, яка знаходиться в його провадженні. Тим не менше хочу всіх заспокоїти, тут не йдеться про щось надзвичайне. Ми зараз аналізуємо рішення суду і впевнений, що в найближчий час повторно накладемо арешт на це майно. Воно нікуди не втече", – запевнив Луценко.

Нагадаємо:

  • 30 січня Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка.
  • Зазначалося, що рішення суду оскарженню не підлягає.
  • Мова йде про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Захарченко Генпрокуратура


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