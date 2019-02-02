Суд зняв арешт із майна екс-глави МВС Захарченка

Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 30 січня судді Віталія Писанця.

Рішення оскарженню не підлягає.

У реєстрі наразі оприлюднено тільки резолютивну частину, тому не відомо, які були доводи щодо скасування арешту.

Загалом йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця.

За даними Держархбудінспекції, дозволи на зведення будинку в селі Романків отримувала особисто Людмила Захарченко, дружина колишнього міністра.

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