Суд зняв арешт із майна екс-глави МВС Захарченка
Субота, 2 лютого 2019, 19:32
Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка.
Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 30 січня судді Віталія Писанця.
Рішення оскарженню не підлягає.
У реєстрі наразі оприлюднено тільки резолютивну частину, тому не відомо, які були доводи щодо скасування арешту.
Загалом йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця.
За даними Держархбудінспекції, дозволи на зведення будинку в селі Романків отримувала особисто Людмила Захарченко, дружина колишнього міністра.
Нагадаємо:
- У листопаді 2018 року повідомлялося, що колишній голова Міністерства внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк.
- У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
- Захарченка підозрюють у вчиненні та організації вчинення у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва відносно мітингувальників та терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.
- В листопаді 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.
- Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.
- У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.