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У Порошенка звинуватили Тимошенко в підкупі виборців

Понеділок, 4 лютого 2019, 18:13

Партія "Блок Петра Порошенка" звинуватила "Батьківщину" та її очільницю кандидатку у президенти Юлію Тимошенко в підкупі виборців і зборі персональних даних.

Про це 4 лютого заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, повідомляє прес-служба партії.

"Останнім часом іде багато сигналів майже з усіх областей України, що представники партії "Батьківщина", яку очолює кандидат у президенти Юлія Тимошенко, розпочала кампанію по підкупу виборців і збору їх персональних даних", - заявив Герасимов.

"Хотів би нагадати чим закінчуються для рядових виконавців подібні ініціативи їхньої лідерки: у Кілії, Одеської області, зовсім нещодавно, активістка "Батьківщини" була засуджена на п’ять з половиною років ув’язнення саме за підкуп виборців під час виборів до ОТГ", – додав він.

За його словами, перед виборами парламент не має перетворитися на трибуну з виборчою агітацією.

Він також порівняв зовнішня агресію з популізмом від більшості кандидатів на посаду голови держави.

"Але всі прекрасно знають, де буває безкоштовний сир і до чого це приводить", – зазначив голова БПП.

Нагадаємо:

  • 4 лютого кандидат у президенти Юлія Тимошенко звернулася до Національного агентства з запобігання корупції щодо збагачення чинного президента Петра Порошенка.  
  • Тимошенко також заявила, що подасть дві заяви на ім’я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з приводу передвиборчої кампанії.
  • "Президент, завдяки своєму найближчому соратнику Березенку і всьому його корумпованому оточенню, створює мережу в країні і роздає по тисячі гривень людям за голос. Це вже відомо всім – і ви не перекладете відповідальність на "Батьківщину", яка такими речами не займається", – заявила вона.  
  • Також вона закликала МВС негайно перевірити реєстр виборців і прибрати звідти всіх "мертвих душ".

Українська правда

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Теми: виборивибори президента 2019ТимошенкоПорошенко
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