Гриценко: Кум Порошенка розправляється з опонентами
Команда президента Петра Порошенка доживає свої останні дні при владі, а його кум - Юрій Луценко - позбавляється опонентів.
Таку відповідь генпрокурору опублікувала прес-секретар екс-міністра оборони, кандидата у президенти Анатолія Гриценка на своїй сторінці у Facebook.
"Заява Генерального прокурора, кума Президента Юрія Луценка, як і решта дій блазнів Банкової, говорить про те, що команда Порошенка доживає свої останні дні при владі.
Посіпаки Банкової бісяться, бо розуміють, що не виконали жодної обіцянки, яку давали на Майдані", - заявляє Гриценко.
За його словами, натомість кум Путіна Медведчук "зміг стати олігархом, заволодіти телеканалами, придворними експертами та лояльністю президента".
"А кум Порошенка вислужується тим, що розправляється не з ворогами України, а з опонентами свого патрона - шляхом безглуздих і безпідставних звинувачень", - заявив Гриценко, додавши, що Генпрокуратура так і не змогла довести до логічного завершення гучні "бурштинові" справи, справи "діамантових прокурорів", розкрадання у ДФС та митниці.
Гриценко додав, що наразі Генеральна прокуратура і Державне бюро розслідувань підтвердили відсутність кримінальних правопорушень у його діяльності.
Нагадаємо:
- У понеділок генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ДБР займеться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.
- Як приклад Луценко навів діяльність міністра оборони, а зараз кандидата у президенти, Анатолія Гриценка. На думку Луценка, саме з 2005 року, коли міністром був Гриценко, почався найбільший "розпродаж" військової техніки української армії.
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