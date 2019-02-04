Гриценко: Кум Порошенка розправляється з опонентами

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Понеділок, 4 лютого 2019, 19:18

Команда президента Петра Порошенка доживає свої останні дні при владі, а його кум - Юрій Луценко - позбавляється опонентів.

Таку відповідь генпрокурору опублікувала прес-секретар екс-міністра оборони, кандидата у президенти Анатолія Гриценка на своїй сторінці у Facebook.

"Заява Генерального прокурора, кума Президента Юрія Луценка, як і решта дій блазнів Банкової, говорить про те, що команда Порошенка доживає свої останні дні при владі.

Посіпаки Банкової бісяться, бо розуміють, що не виконали жодної обіцянки, яку давали на Майдані", - заявляє Гриценко.

За його словами, натомість кум Путіна Медведчук "зміг стати олігархом, заволодіти телеканалами, придворними експертами та лояльністю президента".

"А кум Порошенка вислужується тим, що розправляється не з ворогами України, а з опонентами свого патрона - шляхом безглуздих і безпідставних звинувачень", - заявив Гриценко, додавши, що Генпрокуратура так і не змогла довести до логічного завершення гучні "бурштинові" справи, справи "діамантових прокурорів", розкрадання у ДФС та митниці.

Гриценко додав, що наразі Генеральна прокуратура і Державне бюро розслідувань підтвердили відсутність кримінальних правопорушень у його діяльності.

Нагадаємо:

  • У понеділок генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ДБР займеться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.
  • Як приклад Луценко навів діяльність міністра оборони, а зараз кандидата у президенти, Анатолія Гриценка. На думку Луценка, саме з 2005 року, коли міністром був Гриценко, почався найбільший "розпродаж" військової техніки української армії.

Українська правда

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Теми: Гриценко Луценко Порошенко


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