Гриценко: Кум Порошенка розправляється з опонентами

Команда президента Петра Порошенка доживає свої останні дні при владі, а його кум - Юрій Луценко - позбавляється опонентів.

Таку відповідь генпрокурору опублікувала прес-секретар екс-міністра оборони, кандидата у президенти Анатолія Гриценка на своїй сторінці у Facebook.

"Заява Генерального прокурора, кума Президента Юрія Луценка, як і решта дій блазнів Банкової, говорить про те, що команда Порошенка доживає свої останні дні при владі.

Посіпаки Банкової бісяться, бо розуміють, що не виконали жодної обіцянки, яку давали на Майдані", - заявляє Гриценко.

За його словами, натомість кум Путіна Медведчук "зміг стати олігархом, заволодіти телеканалами, придворними експертами та лояльністю президента".

"А кум Порошенка вислужується тим, що розправляється не з ворогами України, а з опонентами свого патрона - шляхом безглуздих і безпідставних звинувачень", - заявив Гриценко, додавши, що Генпрокуратура так і не змогла довести до логічного завершення гучні "бурштинові" справи, справи "діамантових прокурорів", розкрадання у ДФС та митниці.

Гриценко додав, що наразі Генеральна прокуратура і Державне бюро розслідувань підтвердили відсутність кримінальних правопорушень у його діяльності.

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