Луценко пригрозив Гриценку й іншим екс-міністрам підозрою у держзраді

В Україні займуться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.

Про це 4 лютого в ході засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами Луценка, ця справа є "політичним вироком", для причетних до роззброювання української армії.

Зокрема, генпрокурор заявив, що станом на 1991 рік Україна мала достатній військовий потенціал, третій в світі ядерний арсенал.

Луценко розповів, що експерти розділили процес роззброювання української армії на 4 етапи, один з них тривав з 2006 до 2009 року, коли відбувалися масові скорочення у ЗСУ, а вище керівництво створило умови для зниження боєздатності армії, розпродало військове майно.

На думку Луценка, з 2005 року, коли міністром був Гриценко, почався найбільший "розпродаж" військової техніки української армії. Він також нагадав, що в Україні уже є три оголошені підозри колишнім міністрам оборони.

"Говорю про Єжеля, Лєбєдєва і Соломатіна, яким інкримінується або службова недбалість, або державна зрада. Думаю, що слідство, яке зараз належить згідно закону уже не ГПУ, а Державному бюро розслідувань, дасть законну оцінку протягом цього року й всім іншим учасникам цієї діяльності по фактичному роззброєнню української армії", - сказав Луценко журналістам після засідання ТСК.

На питання журналістів, чи якось вплине це засідання ТСК на Гриценка як кандидата в президенти, Луценко відповів заперечно.

Генпрокурор під час засідання навів у приклад інфографіку сучасних потреб ЗСУ та військового забезпечення України станом на 1991 рік.

Згідно з даними Луценка, у 1991 році Україна була забезпечена озброєнням та оборонними засобами, проте у період до 2014 року все "надлишкове майно" розпродали.

"З 1991 року кількість БМП та БТР – 7999, нинішня потреба 4500, бойові літаки у 1991 – 1380, нинішня потреба – 460…", - сказав Луценко.

За словами генпрокурора, майно ЗСУ розпродали за заниженою вартістю.

Крім того, Луценка обурив "перелік надлишкового майна".

"Надлишкові були усі радіоприймачі, всі парашутні системи... Виявилися надлишковими, наприклад, танки Т-72, Т-72 А, Т-72 АК..., які продавалися сотнями… Виявилися надлишковими самохідні гаубиці, гармати, піони, урагани, гради, васильки, штурми, фаготи, флейти", - сказав генпрокурор.

"Ми маємо сьогодні декілька блоків, яким належить дати юридичну оцінку. Перше - дії усіх міністрів оборони і керівників генштабу, які реалізовували політику роззброювання, за цінами, що не можна назвати достатніми для потреб модернізації ЗСУ. Друге – продовження цієї політики і після 2010 року, під час президенства Януковича", - сказав Луценко.

Луценко пояснив, що за період керівництва Януковича, Україну розділили на 3 автономні військові зони, що погіршило підпорядкування та комунікацію в ЗСУ.

"Зараз ми проводимо роботу по отриманню документів, на підставі яких формувалися списки надлишкового майна за підписом Міністра оборони... Тільки в сукупності можна дати оцінку, хто був основним генератором цього бездумного знищення військового потенціалу ЗСУ, і після цього дати юридичну оцінку. Вона може коливатися від статті про недбалість, але може вийти і на статтю про державну зраду", - сказав Луценко.

Голова ТСК нардеп від БПП Іван Вінник заявив, що у період, коли міністром оборони був кандидат у президенти Анатолій Гриценко (2005-2007 роки), відбувався масштабний розпродаж за безцінь військової техніки з української армії.

"Цей період характеризується масштабним розпродажем військової техніки та озброєнь. Десятки, тисячі, сотні одиниць броньованої техніки протиповітряної оборони були розпродані за копійки", - сказав Вінник.

Розслідування кримінального провадження доручене Державному бюро розслідувань.

Як повідомила заступниця голови відомства Ольга Варченко, йдеться про стаття 367 (службова недбалість), 364 (зловживання владою), 111 (державна зрада) та 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу.

Водночас, співробітниця ДБР зазначила, що слідство стосується "прийняття впродовж 2000 - 2014 років управлінських рішень та здійснення організаційних заходів щодо реформування Збройних Сил України, що призвело до значного зниження рівня обороноздатності держави".

За її словами, наразі правоохоронці очікують встановлення розміру збитків.

Нагадаємо: