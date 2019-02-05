Порошенко назвав п'ять головних напрямків економічного зростання України
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. За його словами, це агросектор, IT, індустріалізація, потужні інфрастуктурні проекти і туризм.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший - це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів", - підкреслив президент.
Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший – це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019
"Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них - середній клас з високою з/п і можливостями", - додав він.
За словами Порошенка, третій напрямок - індустріалізація. Глава держави заявив, що "зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку".
Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них – середній клас з високою з/п і можливостями— Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019
Третя позиція - це індустріалізація. І зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку pic.twitter.com/udbFCxusfQ— Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019
Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання - потужні інфраструктурні проекти.
Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти. Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019
"П’ятий напрямок - туризм. Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає - 1,5%. А в середньому у світі - 10%. Скільки нам багато можна рости!", - зазначив президент.
І п’ятий напрямок – туризм. Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає – 1,5%. А в середньому у світі – 10%. Скільки нам багато можна рости!— Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua