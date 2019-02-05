Порошенко назвав п'ять головних напрямків економічного зростання України

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Вівторок, 5 лютого 2019, 00:07

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. За його словами, це агросектор, IT, індустріалізація, потужні інфрастуктурні проекти і туризм.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший - це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів", - підкреслив президент.

"Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них - середній клас з високою з/п і можливостями", - додав він.

За словами Порошенка, третій напрямок - індустріалізація. Глава держави заявив, що "зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку".

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання - потужні інфраструктурні проекти.

"П’ятий напрямок - туризм. Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає - 1,5%. А в середньому у світі - 10%. Скільки нам багато можна рости!", - зазначив президент.

Українська правда

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Теми: Порошенко економіка


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