Порошенко назвав п'ять головних напрямків економічного зростання України

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. За його словами, це агросектор, IT, індустріалізація, потужні інфрастуктурні проекти і туризм.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший - це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів", - підкреслив президент.

Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший – це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019

"Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них - середній клас з високою з/п і можливостями", - додав він.

За словами Порошенка, третій напрямок - індустріалізація. Глава держави заявив, що "зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку".

Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них – середній клас з високою з/п і можливостями — Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019

Третя позиція - це індустріалізація. І зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку pic.twitter.com/udbFCxusfQ — Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання - потужні інфраструктурні проекти.

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти. Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019

"П’ятий напрямок - туризм. Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає - 1,5%. А в середньому у світі - 10%. Скільки нам багато можна рости!", - зазначив президент.