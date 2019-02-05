Порошенко про "мирний план Сайдіка": миротворці ООН - не ескорт для спостерігачів ОБСЄ
Президент Петро Порошенко заявив, що миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ, вони "мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території".
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".
Президент зазначив, що Мінськими домовленостями уже передбачений план врегулювання ситуації на Донбасі.
"Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в Мінських домовленостях ... Думаю, пану Сайдіку досить прочитати це і підтримати", - підкреслив Порошенко.
За його словами, у Мінських домовленостях чітко записане виведення всіх іноземних військ з території України, виведення всього важкого озброєння і техніки, забезпечення відновлення українського суверенітету, влади на території окупованого Донбасу.
"Саме на Мінських домовленостях грунтуються санкції проти РФ і зараз готується пакет санкцій у зв'язку з агресією в Керченській протоці", - зазначив президент.
"Наголошую, може бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Він (Сайдік - ред.) запропонував, щоб вони ескортували спостерігачів. Не потрібно.
Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території. І їх наявність означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ і забезпечення безпекового компоненту", - підкреслив він.
Миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території. І їх наявність означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ і забезпечення безпекового компоненту— Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019
Нагадаємо:
- Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
- Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартіна Сайдік по врегулюванню ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій.
- Координатор системи Організації Об'єднаних Націй - координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані заявила, що ООН не має відношення до плану спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдік, але підтримує пропозиції, покликані досягти миру на Донбасі.