Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко про "мирний план Сайдіка": миротворці ООН - не ескорт для спостерігачів ОБСЄ

Вівторок, 5 лютого 2019, 00:18

Президент Петро Порошенко заявив, що миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ, вони "мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що Мінськими домовленостями уже передбачений план врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в Мінських домовленостях ... Думаю, пану Сайдіку досить прочитати це і підтримати", - підкреслив Порошенко.

За його словами, у Мінських домовленостях чітко записане виведення всіх іноземних військ з території України, виведення всього важкого озброєння і техніки, забезпечення відновлення українського суверенітету, влади на території окупованого Донбасу.

"Саме на Мінських домовленостях грунтуються санкції проти РФ і зараз готується пакет санкцій у зв'язку з агресією в Керченській протоці", - зазначив президент.

"Наголошую, може бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Він (Сайдік - ред.) запропонував, щоб вони ескортували спостерігачів. Не потрібно. 

Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території. І їх наявність означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ і забезпечення безпекового компоненту", - підкреслив він.

Нагадаємо:

  • Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартіна Сайдік по врегулюванню ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій.
  • Координатор системи Організації Об'єднаних Націй - координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані заявила, що ООН не має відношення до плану спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдік, але підтримує пропозиції, покликані досягти миру на Донбасі.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДонбасмиротворціООНОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: