Порошенко про "мирний план Сайдіка": миротворці ООН - не ескорт для спостерігачів ОБСЄ

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Вівторок, 5 лютого 2019, 01:18

Президент Петро Порошенко заявив, що миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ, вони "мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що Мінськими домовленостями уже передбачений план врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в Мінських домовленостях ... Думаю, пану Сайдіку досить прочитати це і підтримати", - підкреслив Порошенко.

За його словами, у Мінських домовленостях чітко записане виведення всіх іноземних військ з території України, виведення всього важкого озброєння і техніки, забезпечення відновлення українського суверенітету, влади на території окупованого Донбасу.

"Саме на Мінських домовленостях грунтуються санкції проти РФ і зараз готується пакет санкцій у зв'язку з агресією в Керченській протоці", - зазначив президент.

"Наголошую, може бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Він (Сайдік - ред.) запропонував, щоб вони ескортували спостерігачів. Не потрібно. 

Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території. І їх наявність означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ і забезпечення безпекового компоненту", - підкреслив він.

Нагадаємо:

  • Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартіна Сайдік по врегулюванню ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій.
  • Координатор системи Організації Об'єднаних Націй - координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані заявила, що ООН не має відношення до плану спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдік, але підтримує пропозиції, покликані досягти миру на Донбасі.

Українська правда

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Теми: Порошенко Донбас миротворці ООН ОБСЄ


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