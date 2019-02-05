Лавров назвав українську церкву "нелегітимною"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Православна церква України нелегітимна "за канонами невтручання держави в церковне життя" і за "канонами православ'я".
Про це він сказав, виступаючи в Російсько-Таджицькому слов'янському університеті, пише російський ТАСС.
"Абсолютно нелегітимне рішення було, за всіма канонами. І за канонами невтручання держави в церковне життя, і за канонами самого православ'я, тому що рішення 1686 року, яке в Константинополі було прийнято - про передачу цієї церкви під егіду Московського патріархату - безвідкличне, досить просто прочитати його", - заявив Лавров.
Глава російського МЗС вважає Православну церкву України "знущанням над історією" і спробою "посварити" народи Росії і України.
"Наруга над історією, переслідування тим самим цілі просто посварити Росію і Україну, відвадити наші народи від того, щоб вони дружили, це, я вважаю, за великим рахунком, злочин (влади України) перед своїми громадянами", - також сказав він.
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