Суд заборонив Супрун тимчасово виконувати обов'язки
Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер Радикальної партії Олег Ляшко і опублікував ухвалу суду.
Рішення суду стосувалося позову іншого "радикала" Ігоря Мосійчука.
"Позивачем було 1 лютого 2019 року подано до суду заяву про забезпечення адміністративного позову шляхом встановлення заборони Супрун Уляні Надії вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію компетенції (повноважень міністра – ред.)", - сказано в ухвалі.
Суд частково задовольнив позов Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи "вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я"
Раніше на своїй сторінці у Facebook Супрун повідомляла, що суд проти неї має відбутися 15 лютого.
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