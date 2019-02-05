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Суд заборонив Супрун тимчасово виконувати обов'язки

Вівторок, 5 лютого 2019, 12:05
Суд заборонив Супрун тимчасово виконувати обов'язки

Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер Радикальної партії Олег Ляшко і опублікував ухвалу суду.

Рішення суду стосувалося позову іншого "радикала" Ігоря Мосійчука.

"Позивачем було 1 лютого 2019 року подано до суду заяву про забезпечення адміністративного позову шляхом встановлення заборони Супрун Уляні Надії вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію компетенції (повноважень міністра – ред.)", - сказано в ухвалі.

Суд частково задовольнив позов Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи "вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я"

Раніше на своїй сторінці у Facebook Супрун повідомляла, що суд проти неї має відбутися 15 лютого.

Українська правда

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Теми: СупрунКабінет міністрів
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