Очільниця Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що в 2014-2016-х роках медична реформа в Україні мала на меті знищити епідеміологічний контроль, аби уможливити появу американських біологічних лабораторій.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА новости" з коментарем Попової на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі

Пряма мова Попової: "Там (в Україні – УП) епідеміологічними питаннями ніхто не займається. Там і нема кому – у 2014 році почали й у 2016 році завершили руйнувати санітарно-епідеміологічну службу. Там нема такої служби, яка є в РФ.

І її нема якраз тому, щоби ніхто не міг опонувати, ніхто не міг оцінити дії чужої країни, чужих військових у сфері біологічної безпеки".

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