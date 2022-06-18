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Голова Росспоживнагляду каже, що в Україні медреформа мала на меті приховати біолабораторії США

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 21:12
глава роспотрєбнадзора анна попова. фото: газета.ру

Очільниця Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що в 2014-2016-х роках медична реформа в Україні мала на меті знищити епідеміологічний контроль, аби уможливити появу американських біологічних лабораторій.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА новости" з коментарем Попової на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі

Пряма мова Попової: "Там (в Україні – УП) епідеміологічними питаннями ніхто не займається. Там і нема кому – у 2014 році почали й у 2016 році завершили руйнувати санітарно-епідеміологічну службу. Там нема такої служби, яка є в РФ.

І її нема якраз тому, щоби ніхто не міг опонувати, ніхто не міг оцінити дії чужої країни, чужих військових у сфері біологічної безпеки".

Передісторія: 

  • 16 червня російське міністерство оборони заявило, що Пентагон США нібито сам зізнався в тому, що фінансував діяльність біологічних лабораторій в Україні. За словами росіян, в цих лабораторіях розводили комарів, які переносили небезпечні тропічні хвороби, як-то пропасницю денге й Зіке. 
  • Росія 11 березня вимагала скликати Радбез ООН через докази "небезпечних експериментів американських спеціалістів" із виробництва "біологічної зброї в Україні". Президент Володимир Зеленський назвав це "анекдотом".
  • На початку широкомасштабного вторгнення російські пропагандисти заявляли, що в американських біолабораторіях на території України експериментували з коронавірусом. Згодом вони твердили, що в них є докази особистої причетності родини американського президента Джо Байдена та фінансиста-мультимільярдера Джорджа Сороса до діяльності цих лабораторій.
  • У травні міноборони РФ заявило, що фармацевтичні корпорації Pfizer i Moderna проводили свої випробування в лабораторіях на території України.
  • Крім того, Україна нібито готувала заходи щодо зараження росіян через морську воду різними захворюваннями, проти яких уже давно існують вакцини в цивілізованих країнах.

Теми: РосіяпропагандамедицинаСупрун
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