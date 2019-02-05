5 людей загинули в ДТП біля пропускного пункту на Донбасі

На трасі Донецьк-Запоріжжя в наслідок зіткнення двох пасажирських автомобілів загинули 5 осіб, ще 3 отримали травми.

Про це у вівторок повідомляє поліція Донеччини.

Попередньо встановлено, що на трасі Донецьк-Запоріжжя водій автомобілю "Шевроле", здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з "Дєу Ланосом", від удару автівка загорілася.

Подія сталася близько 10.30.

"4 пасажири, які їхали з КПВВ "Мар’їнка", загинули на місці. Водій залишився неушкодженим. Пасажирка "Шевроле" від отриманих травм померла, ще троє в тяжкому стані", - повідомляє поліція.

Громадяни їхали з м. Селидове до контрольно-пропускного пункту.