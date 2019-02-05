Гриценко представив свого "міністра оборони"

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що у випадку своєї перемоги на виборах призначить міністром оборони Івана Апаршина.

Кандидата на цей пост він представив у Львові, пише сам Гриценко у Facebook.

На думку Гриценка, Апаршин – професіонал, здатний підняти боєздатність армії та забезпечити солдата всім необхідним.

Зазначається, що полковник запасу раніше обіймав командні та штабні посади від командира взводу, роти, полкової ланки - до військової ставки, Генштабу і Міноборони. Був директором департаменту воєнної політики та стратегічного планування, Головним військовим інспектором Міноборони. Керував оборонним підрозділом Секретаріату Кабміну.

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