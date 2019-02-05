Гриценко представив свого "міністра оборони"

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Вівторок, 5 лютого 2019, 14:56

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що у випадку своєї перемоги на виборах призначить міністром оборони Івана Апаршина.

Кандидата на цей пост він представив у Львові, пише сам Гриценко у Facebook.

На думку Гриценка, Апаршин – професіонал, здатний підняти боєздатність армії та забезпечити солдата всім необхідним.

 

Зазначається, що полковник запасу раніше обіймав командні та штабні посади від командира взводу, роти, полкової ланки - до військової ставки, Генштабу і Міноборони. Був директором департаменту воєнної політики та стратегічного планування, Головним військовим інспектором Міноборони. Керував оборонним підрозділом Секретаріату Кабміну.

Нагадуємо:

  • Гриценко заявив, що представить своїх кандидатів на ключові посади в межах конституційних повноважень президента.
  • Так Службу безпеки у випадку президентства Гриценка має очолити Віктор Трепак, який працював в СБУ у 2015-2016 роках.
  • Апаршин був номером 9 у списку партії "Громадянська позиція" на виборах 2014 року.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 Гриценко


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