Завершено розслідування ДТП, в якій загинула актриса Марина Поплавська

Національна поліція завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Провадження скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, свою провину визнав", - йдеться у повідомленні.

Причиною ДТП стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням.

Згідно з ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

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