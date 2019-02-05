Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Завершено розслідування ДТП, в якій загинула актриса Марина Поплавська

Вівторок, 5 лютого 2019, 18:30
Завершено розслідування ДТП, в якій загинула актриса Марина Поплавська

Національна поліція завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Провадження скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, свою провину визнав", - йдеться у повідомленні.

Причиною ДТП стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням.

Згідно з ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо:

  • Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року о 5.55 год на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Мила, де сталося зіткнення автобуса "Неоплан" та вантажівки. У момент ДТП вона сиділа на кріслі біля водія. В ДТП також постраждали ще двоє учасників шоу.
  • 22 жовтня Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка, якого звинувачують у скоєнні ДТП, в якій загинула Марина Поплавська.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: