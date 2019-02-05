Завершено розслідування ДТП, в якій загинула актриса Марина Поплавська

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Вівторок, 5 лютого 2019, 19:30

Національна поліція завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Провадження скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, свою провину визнав", - йдеться у повідомленні.

Причиною ДТП стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням.

Згідно з ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо:

  • Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року о 5.55 год на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Мила, де сталося зіткнення автобуса "Неоплан" та вантажівки. У момент ДТП вона сиділа на кріслі біля водія. В ДТП також постраждали ще двоє учасників шоу.
  • 22 жовтня Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка, якого звинувачують у скоєнні ДТП, в якій загинула Марина Поплавська.

Українська правда

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Теми: ДТП поліція


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