Суд відправив під домашній арешт водія автобуса, в якому загинула Поплавська

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 20:30

Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка, якого звинувачують у скоєнні ДТП, в якій загинула актриса "Дизель шоу" Марина Поплавська.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Зазначається, що Манюк також збов’язаний інформувати слідчого і прокурора про місце лікування і надавати підтверджувальні довідки.

Водій на суді розповів свою версію ДТП. Він стверджував, що не спав за кермом. Каже, що Марині Поплавській було зле, вона кілька разів підходила до нього й міряла тиск. В один із таких моментів він нібито відволікся.

Марина Поплавська загинула 20 жовтня о 5.55 год на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Мила, де сталося зіткнення автобуса "Неоплан" та вантажівки. У момент ДТП вона сиділа на кріслі біля водія. В ДТП також постраждали ще двоє учасників шоу.

Акторка народилася 9 березня 1972 року у місті Новограді-Волинському на Житомирщині.

"Дизель шоу" – гумористичне телешоу "Дизель Студії", що виходить в ефір з 2015 року на українському телеканалі "ICTV".

Теми: ДТП суд
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