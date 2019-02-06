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Сили ООС знищили 4 окупантів, броньовану машину і позашляховик бойовиків

Середа, 6 лютого 2019, 06:58
Сили ООС знищили 4 окупантів, броньовану машину і позашляховик бойовиків

Минулої доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селищ Опитне, Піски, населених пунктів Гнутове і Новомихайлівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв:з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Хутора Вільний, селищ  Троїцьке, Катеринівка і населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 5 лютого чотирьох окупантів знищено та одинадцять отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик.

Теми: ООСбойові дії
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