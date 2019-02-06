Через сніг Київ скували затори та аварії

У зв’язку з погіршенням погодних умов рух транспорту у столиці ускладнили затори та численні Дорожньо-транспортні пригоди.

Про це свідчать дані Google maps.

Зокрема, у заторах стоїть майже весь центр Києва в районі станції метро "Театральна", Бессарабського ринку, Європейської площі, вулиці Хрещатик, площі Льва Толстого.

Рух ускладнено від станції метро Житомирська до Шулявської. Паралізований рух на проспекті Перемоги та Солом'янській площі.

Також у заторах стоїть Поділ.

Спостерігаються затори майже на всіх столичних мостах. Навіть міст Патона та в напрямку Броварського проспекту на Лівому березі Києва.

У заторах стоять і під’їзні до Києва дороги, зокрема, у напрямку з Вишневого.

На дорогах Києва також сталося кілька десятків ДТП.

Водночас у "Київавтодорі" повідомили, що ще з ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання працюють на вулицях столиці.

Як повідомлялося, через ускладнення погодних умов синоптики оголосили у Києві І жовтий рівень небезпечності.