Через сніг Київ скували затори та аварії
У зв’язку з погіршенням погодних умов рух транспорту у столиці ускладнили затори та численні Дорожньо-транспортні пригоди.
Про це свідчать дані Google maps.
Зокрема, у заторах стоїть майже весь центр Києва в районі станції метро "Театральна", Бессарабського ринку, Європейської площі, вулиці Хрещатик, площі Льва Толстого.
Рух ускладнено від станції метро Житомирська до Шулявської. Паралізований рух на проспекті Перемоги та Солом'янській площі.
Також у заторах стоїть Поділ.
Спостерігаються затори майже на всіх столичних мостах. Навіть міст Патона та в напрямку Броварського проспекту на Лівому березі Києва.
У заторах стоять і під’їзні до Києва дороги, зокрема, у напрямку з Вишневого.
На дорогах Києва також сталося кілька десятків ДТП.
Водночас у "Київавтодорі" повідомили, що ще з ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання працюють на вулицях столиці.
Як повідомлялося, через ускладнення погодних умов синоптики оголосили у Києві І жовтий рівень небезпечності.