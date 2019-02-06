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Кабмін припинив дію ще однієї угоди з Росією

Середа, 6 лютого 2019, 11:45

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Росією про обмін правовою інформацією.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що даний документ був підписаний і набув чинності 18 квітня 1995 року.

Угода передбачала, що кожна зі сторін зобов'язується надавати іншій стороні правову інформацію шляхом електронної передачі документів, дотримуючись встановлених міжнародні стандартів засобів комутації повідомлень і пакетів для відкритих систем, або шляхом надання іншій стороні офіційних текстів правових актів на паперових носіях.

Крім того, зазначалося, що інформація, одержана однією зі сторін у ході співробітництва, може бути передана третій стороні тільки за умови згоди сторони, яка передала цю інформацію.

Повідомляється, що Міністерству закордонних справ України доручено довести до відома уряд Росії про припинення дії даного документа.

Нагадаємо: 

  • 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.
  • За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.
  • 10 грудня президент Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору.
  • Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності він 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.
  • Формально діяти він має до 1 квітня 2019 року.
  • Раніше Україна розірвала припинила дію кількох угод з РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівУкраїнаРосія
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