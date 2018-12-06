Рада підтримала припинення "дружби" з Росією

Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів.

Законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, передбачає припинення договору після завершення 10-річного терміну з дня його останнього продовження.

"Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією з огляду на його триваюче істотне порушення з боку РФ.... дозволить належним чином та ефективно захистити національні інтереси України у міжнародних відносинах", – йдеться у пояснювальній записці.

Під час виступу у парламенті заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зазначив, що Росія зухвало знехтувала основними положеннями договорами, і його продовження є принципово неможливим.

"Припинення договору не впливає на права та обов’язки Російської Федерації та України, які виникли до його припинення", – наголосив Кислиця.

Крім того, у Раді розглядали два альтернативних законопроекти.

Першим депутати пропонували припинити усі договори, укладені з державою-агресором. Другим – розірвати договір про дружбу, але одразу після ухвалення закону, а не з першого квітня 2019 року.

24 вересня Росія отримала офіційну ноту від Києва про непродовження Договору про дружбу між Україною й Російською Федерацією.

Указ про введення в дію відповідного рішення РНБО президент Петро Порошенко підписав 17 вересня – і після публікації 19 вересня він набув чинності.

3 грудня президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності він 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.

Формально діяти він має до 1 квітня 2019 року.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України було запроваджено воєнний стан.