Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики
Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.
Виконувачем обов’язків міністра призначили заступника міністра Ольгу Трофімцеву, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна".
"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", – сказав вын після засідання уряду.
Ольга Трофімцева була заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.
Максим Мартинюк був ставлеником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Мартинюк очолював міністерство після того, як його покинув Тарас Кутовий: з 22 листопада 2018 року як перший заступник міністра аграрної політики виконував обов'язки міністра.
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