Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики

Середа, 6 лютого 2019, 12:12
Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Виконувачем обов’язків міністра призначили заступника міністра Ольгу Трофімцеву, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", – сказав вын після засідання уряду.

Ольга Трофімцева
Ольга Трофімцева
minagro.gov.ua

Ольга Трофімцева була заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Максим Мартинюк був ставлеником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.  

Максим Мартинюк
Максим Мартинюк

Мартинюк очолював міністерство після того, як його покинув Тарас Кутовий: з 22 листопада 2018 року як перший заступник міністра аграрної політики виконував обов'язки міністра.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівМінагрополітики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
Усі новини...
Реклама: