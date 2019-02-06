Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики

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Середа, 6 лютого 2019, 13:12

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Виконувачем обов’язків міністра призначили заступника міністра Ольгу Трофімцеву, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", – сказав вын після засідання уряду.

Ольга Трофімцева
Ольга Трофімцева
minagro.gov.ua

Ольга Трофімцева була заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Максим Мартинюк був ставлеником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.  

Максим Мартинюк
Максим Мартинюк

Мартинюк очолював міністерство після того, як його покинув Тарас Кутовий: з 22 листопада 2018 року як перший заступник міністра аграрної політики виконував обов'язки міністра.

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Теми: Кабінет міністрів Мінагрополітики


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