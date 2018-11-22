Рада звільнила міністра агрополітики Кутового

Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, що написав заяву про відставку, Верховна Рада звільнила із займаної посади.

Таке рішення парламент прийняв на вечірньому засіданні 22 листопада.

Постанову про звільнення міністра підтримали 257 народних депутатів.

Раніше Кутовий написав заяву про відставку.

"Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою", - зазначив він в заяві.

Як відомо, Кутовий потрапив у Кабмін після депутатства у БПП.

Більше про Кутового читайте у матеріалі: Один день з Тарасом Кутовим. Як працює аграрний міністр