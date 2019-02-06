Фукс заперечує фінансування Зеленського і Рабіновича

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Середа, 6 лютого 2019, 14:09

Бізнесмен Павло Фукс стверджує, що не фінансує кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Бачив кілька разів. Особисто нікого не фінансую, нічого не роблю", – заявив він.

При цьому бізнесмен визнав, що замислювався про фінансову підтримку Зеленського:

"Думав. Просто навіщо мені це потрібно? Що це дає?".

Також бізнесмен заперечує, що фінансував партію Вадима Рабиновича.

"Дивіться, по партії "За життя" є дуже цікава розмова, щодо якої я можу дати окреме інтерв'ю, але після президентських виборів. А зараз я вам нічого не скажу, розповім після ... Запитувати можете що хочете, але я вам сказав – я не фінансую партію "За життя", – заявив Фукс.

"Але цікаві нюанси, факти я готовий розповісти відразу після президентських виборів", - додав він.

На питання, чому ж всі говорять, що Фукс був залучений до фінансування, він відповів:

"Ви коли-небудь бачили на паркані погані слова? З Рабиновичем я дружу 30 років. Спілкуюся з ним, бачу перспективу, що він може стати якимось політиком. Що поганого, якщо мій друг - лідер якоїсь партії і у нього в парламенті будуть якісь голоси? Чому я не можу з цією людиною дружити, спілкуватися, їжджу до нього на шабат, там смачно годують".

На уточнююче питання, чи просив Рабинович у Фукса грошей на свою партію, бізнесмен відповів ухильно:

"Може, і просив, я не пам'ятаю. Я вам розповім дуже цікаву історію. Поки цю тему я обговорювати не хочу. У нас із Медведчуком різні погляди на майбутнє України".

Фукс каже, що в 2018 році заплатив більше 22 мільйонів гривень дружині Рабиновича за земельну ділянку під будівництво автосалону.

"Землю. Я купив у неї навіть не землю, а право на покупку землі. Йому (Рабиновичу) гроші були потрібні і я за хорошою ціною взяв. Але й те, я не купив, я заплатив їм аванс. Якщо вони все виконають, я заплачу другу частину. Якщо не виконають, то заберу першу зі штрафами".

Фукс підтвердив, що з цього приводу його викликали в НАБУ.

"Я не ходив, мене не було тоді, але відправив свого представника з документами, вони просили договори - я їм все дав", – говорить бізнесмен.

Детально про бізнес Фукса, його знайомство з Дональдом Трампом, дружбу з Ігорем Коломойським і відвідини АП - читайте в першій частині інтерв'ю УП.

У другій частині інтерв'ю Павло Фукс розповідає УП про свої пригоди в Мексиці, пояснює, чому купив Merсedes у Григорія Суркіса.

Українська правда

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Теми: Зеленський вибори президента 2019 Рабінович


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