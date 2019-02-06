Павло Фукс: Я думав вкластися в Зеленського. Але що це дає?

У Павла Фукса есть что-то родственное с Великим Гэтсби из одноименной книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Отечественный истеблишмент уже довольно хорошо знает его фамилию, но мало кто с ним встречался.

Избирательность к компаньонам, которую исповедует Фукс, имеет свое объяснение: бизнес-проекты, в которые он входит, часто токсичны, а проблемы, с которыми он сталкивается, часто можно решить только при помощи административного ресурса.



Возможно, именно поэтому кортеж Фукса – нередкий гость в Администрации президента, а его встречи с неофициальным куратором судебной системы Александром Грановским – уже давно ни для кого не секрет.

При этом у бизнесмена не отнять тщательную заботу о своем имидже. На руку ему – талант производить хорошее впечатление.

Журналисты "Украинской правды" встретились с бизнесменом в его офисе на Печерске.

Фукс одет в голубую рубашку, верхние пуговицы расстегнуты. Он разговорчив, эрудирован и собран. На протяжении двухчасового разговора бизнесмен время от времени отвлекается на телефонные сообщения.

К концу встречи на аппарат поступает звонок – на другом конце "провода" его друг Игорь Коломойский.



Во второй части интервью Павел Фукс рассказывает УП о своих приключениях в Мексике, объясняет, почему купил Merсedes у Григория Суркиса, и сетует, что не финансировал партию "За жизнь".

Подробно о бизнесе Фукса, его знакомстве с Дональдом Трампом, дружбе с Игорем Коломойским и посещениях АП – читайте в первой части нашего интервью.

Фукс: "У нас с Медведчуком разные взгляды на будущее Украины" все фото: дмитрий ларин

"Что плохого, если мой друг – лидер какой-то партии, и у него в парламенте будут какие-то голоса?"

– Вы одновременно дружите и с Аваковым, и с Кернесом, которые между собой враждуют. Как такое возможно?

– Авакова 25 лет знаю. С Кернесом дружу 32 года, это мой друг с детства. Причем когда у нас ничего не было – когда мы были никто, и звали нас никак. Мы все время дружим. Аваков и Кернес раньше были близкие друзья, а потом поссорились. А я что, должен чью-то сторону занимать, если кто-то поссорился? У них свои между собой отношения.

– Вы пробовали их помирить?

– Пробовал. Тяжело...

– Вы и сегодня встречаетесь с Аваковым. Приезжаете прямо в МВД.

– Редко встречаюсь.

– Какие у вас общие интересы с министром внутренних дел?

– Говорим о том как дела, о работе, выборах. Про интересные, разные темы.

– В общем, вы со всеми дружите.

– Что здесь плохого? Вы что, можете сказать, что я работаю с МВД, что-то им поставляю, что-то делаю, они меня лоббируют?

– Вопрос в том, что все люди, которых вы навещаете, мягко говоря, заняты работой, но при этом у всех у них почему-то находится для вас время.

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– Мне надо было один раз что-то спросить у Авакова – я подъехал один раз и спросил. Я что, туда каждый день езжу, хотите сказать?

– Вы – близкий друг Игоря Коломойского и знаете, что он не поддерживает Порошенко. Но у него есть два кандидата, которым он симпатизирует: Тимошенко и Зеленский. Вы сказали, что с Тимошенко знакомы.

– Я видел Тимошенко один раз в 1999 году на совещании по вопросу "Энергоатома" у нее в кабинете, когда она была вице-премьером. Я там присутствовал – один из 40 человек, сказал: "Извините, можно нам деньги отдать?"

– Она тогда была жестче, чем сейчас?

– Там все мужики трусились, когда ее видели. Она вообще жесткая.

– Вы знакомы с Зеленским?

– Видел несколько раз. Лично никого не финансирую, ничего не делаю.

Фукс: "Я – человек дела: люблю, когда человек что-то сказал и сделал"

– Хотите сказать, что это неправда, что вы с Коломойским договорились, что вы помогаете Зеленскому финансово?

– Вот скажите, зачем я нужен Коломойскому? Во всех вещах должна быть логика и последовательность.

– Давайте по-другому. Помощь Зеленскому – это выгодное вложение. Выиграет он или проиграет, все равно деньги отобьются. Потому что он из выборов делает шоу.

– Деньги отобьются – как? Он рассказывает, что ему должен Коломойский. У него нет денег, о чем с ним договариваться? (После публикации интервью Павел Фукс обратился в редакцию с просьбой уточнить, что имел ввиду долг телеканала 1+1 перед студией "Квартал 95", о котором Зеленский говорил в интервью УП)

– Вы никогда не думали о том, чтобы вложиться в Зеленского?

– Думал. Просто зачем мне это нужно? Что это дает?

– Вы финансировали партию "За життя"?

– А с чего вы это взяли?

– Как минимум об этом говорят наши с вами общие знакомые.

– Смотрите, по партии "За життя" есть очень интересный разговор, по которому я могу дать отдельное интервью, но после президентских выборов. Вот сейчас я вам ничего не скажу, но расскажу после.

Спрашивать можете, что хотите, но я вам сказал: я не финансирую партию "За життя". Но интересные нюансы, факты я готов рассказать сразу после президентских выборов. Эксклюзивно вам.

– Но мы сейчас вас спрашиваем. Есть информация, что вы ее финансируете с Виктором Медведчуком на условиях 50% на 50%. Это правда?

– Нет, конечно.

– Почему тогда все говорят, что вы были вовлечены в финансирование?

– Вы когда-нибудь видели на заборе плохие слова? С Рабиновичем я дружу 30 лет. Общаюсь с ним, вижу перспективу, что он может стать каким-то политиком. Что плохого, если мой друг – лидер какой-то партии, и у него в парламенте будут какие-то голоса? Почему я не могу с этим человеком дружить, общаться? Езжу к нему на шабат, там вкусно кормят.

– Он денег на партию у вас не просил?

– Может, и просил, но я не помню. Я вам расскажу очень интересную историю. Пока эту тему я обсуждать не хочу. У нас с Медведчуком разные взгляды на будущее Украины.

– Какие у вас политические взгляды?

– Я хочу, чтобы Украина была самостоятельным и независимым государством от России и других стран. Без вот этих "папа, мама, старший брат".

Я хочу, чтобы Украина была в выгодных для себя дружественных отношениях с соседями. Если выгодно общаться, она общается, занимается какими-то торговыми связями, еще чем-то. Если не выгодно – идите к себе.

– Вы Медведчуку это прямо говорили?

– Я с ним не знаком. Вообще. Меня не устраивает риторика, которую использует их партия. Я за Украину украинскую, а не российскую. У нас с Медведчуком расходятся взгляды на мир.

– Как вы тогда продолжаете дружить с Рабиновичем, если он поддерживает сближение с Россией?

– А я что, должен посылать всех, у кого есть другая позиция, и перестать с ними дружить?

– Мы видели декларацию Рабиновича. В прошлом году его жене вы заплатили более 22 миллионов гривен. Что вы купили у жены Рабиновича?

– Землю. Я купил у нее даже не землю, а право на покупку земли. Ему (Рабиновичу) деньги были нужны, и я по хорошей цене взял. Но и то, я не купил, я заплатил им аванс. Если они все выполнят, я заплачу вторую часть. Если не выполнят, то заберу первую со штрафами.

Меня в НАБУ уже вызывали. Я не ходил, меня не было тогда, но отправил своего представителя с документами, они просили договора – я им все дал.

– Имеется в виду, что это земля под застройку?

– Да, под автосалон. Если интересно, я могу проект показать.

– Вы купили ее просто как бизнес-проект?

– Конечно. Я хочу там сделать автоцентр "Тесла". Если у меня получится привести "Тесла" в Украину. Я очень хочу, но пока тяжело, переговоры идут туго.

– Это же вам с американцами нужно говорить?

– Конечно. Я уже разговариваю. Морочат, как всегда, голову: "да, сейчас, завтра, послезавтра".

– Кому вы симпатизируете в украинской политике? Можете назвать фамилии, партии?

– Никому.

– Боитесь кого-то обидеть?

– Нет, не боюсь. В основном все болтуны. Я – человек дела: люблю, когда человек что-то сказал и сделал. Вот хорошо могу сказать только по мэрам. Допустим, если Гена (Кернес) скажет: "Я хочу идти лидером партии", то я буду, конечно, поддерживать. Потому что я знаю, что он – человек дела. Не бла-бла, а он говорит и делает.

"Увидел бы Бродского лично, набил бы ему его жирную рожу"

– Давайте немного поговорим о ваших врагах. После проблем со въездом в Мексику вы опубликовали в своем Telegram-канале видео с непристойным жестом в адрес Михаила Бродского. Почему вы конфликтуете?

– Он деньги у меня вымогал. То видео в Телеграме набрало 50 тыс просмотров. Это же много? И у меня подписчики вдвое увеличились в Телеграм-канале. Было 6 тыс, а теперь 11 тысяч.

– За что Бродский вымогал у вас деньги?

– Чтобы не писать про меня ничего (Бродский владеет сайтом "Обозреватель").

– Как это происходило?

– Он просто хотел деньги. Он говорит: "Плати мне деньги – каждый месяц 10 тыс долларов, и я не буду про тебя ничего публиковать". Я сказал: передайте, что, только если он мне кое-что сделает, я ему заплачу.

Фукс: "Я не финансирую партию "За життя"

– Это же не уровень Бродского.

– Если бы это было лично, то я бы набил ему его жирную рожу. Проблема в чем? Он попросил передать просьбу через одного моего друга и через него это делает. Я не могу в полицию обратиться.

– Кто этот ваш друг?

– Я не буду говорить через кого.

– Вы, наверное, с ним на почве чего-то поссорились?

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– Нет. Он просто хочет деньги с людей вымогать. Многие люди ему платят деньги – дураки, не знаю зачем.

– У вас никаких общих бизнесов?

– Нет. Какие у меня могут быть бизнесы с этим аферистом?

– Как вы будете решать вопрос с Бродским? Вы хотите с ним судиться?

– Конечно. Со свинюшкой – да, буду судиться.

– Он на вас тоже может в суд подать за "свинюшку".

– Да пусть подает.

"Я приобрел часть мест на самолет у Артура Гранца. Иванчук тоже купил билет"

– Что за проблемы у вас были с пересечением границы в Мексику?

– Объясню. Для того, чтобы гражданин Украины попал в Мексику, есть три варианта. Первый – дать паспорт, в котором стоит американская виза. Дать паспорт, в котором стоит шенгенская виза.

Если у тебя нет ни шенгенской, ни американской, ты заходишь к ним на сайт, заполняешь анкету и указываешь: я – на такое-то время. Тебе в течение 5-10 минут дают ответ. Этот ответ ты должен распечатать, положить в паспорт и пройти границу. Я летел по чистому паспорту, у меня новый паспорт.

– Вы летели с украинским паспортом? У вас сейчас одно гражданство?

– Да, я отказался от российского гражданства. Поэтому я взял в поездку чистый паспорт без шенгенской визы и ничего больше не сделал. А мой помощник думал, что я лечу с тем, где есть шенгенская виза.

Но он у меня почти закончился, осталось пару штампов, одна страница. Поэтому я взял чистый.

И мне сказали: "Дайте это, дайте это". "Нету". "Тогда дайте анкету". Я говорю: "У меня тоже нет". Они говорят: "Ну, тогда не можем пустить". Я говорю: "Я сейчас заполню". Они говорят: "Вы заполните, но она будет завтрашним числом".

В итоге получилось, что мне нужно было вылететь из Мексики и залететь 8 января, то есть через несколько часов. Я потерял на это порядка 6 часов.

Мне позвонил посол Руслан Спирин и говорит: "Павел Якович, здравствуйте, что за проблемы?" Я говорю: "Да нет, все нормально". Он говорит: "Я уже позвонил начальнику полиции аэропорта, все, никаких вопросов, вас просят, чтобы вы заехали не 7-го числа, а 8-го". Я заехал 8-го в 6 утра.

Они все довольны, извинялись 50 раз. Я находился прямо в офисе пограничников. Мне предложили еду, мы разговаривали, они расспрашивали об Украине, очень интересная была беседа.

Фукс: "Я хочу, чтобы Украина была самостоятельным и независимым государством от России и других стран"

– По данным коллег из программы "Схемы", вместе с вами на борту летел бизнесмен Артур Гранц.

– Да, это он брал самолет, я купил у него просто часть мест.

– И депутат Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт") там был. Как так получилось?

– Не знаю. Он тоже купил билет.

– То есть вы летели на одном борту?

– Это вы у него спросите. Был большой чартер, который снял Гранц. Там летело много людей – покупали билеты и летели. Так бы Гранц один заплатил за весь самолет, а так он нашел, кому были нужны билеты. В принципе, билет получился чуть дороже, чем на рейсовом. Он на 15 мест.

– У вас нет никаких бизнес-отношений с Иванчуком?

– Никаких. Ни бизнесов, ни бизнес-тем, ничего.

"У меня есть какая-то грамота от Путина"

– Вы, наверное, хотите баллотироваться по Харькову в Верховную Раду?

– Нет.

– Почему?

– А зачем? Они же все вруны. Они могут сегодня пожать руки, отвернуться и что-то другое сделать. А я так не умею.

– Депутатство дает неприкосновенность. Плюс дипломатический паспорт. Для вас это актуально.

– Да я не делаю ничего такого, чтобы стремиться получить неприкосновенность. Я никогда в жизни не привлекался ни по одному уголовному процессу, ни по финансовому. Даже свидетелем никогда не привлекался.

Фукс: "Я отказался от российского гражданства"

– Это не так. Вы проходите свидетелем в деле ГПУ по делу о попытке помешать спецконфискации денег Януковича. Какие к вам вопросы как к свидетелю?

– Они меня вызвали, но это бред. И вас так же можно вызвать.

– В чем был предмет дела?

– Мне показывали какие-то фирмы. Это было связано с тем, что у Онищенко сделали выемку в офисе, и там у юриста был какой-то договор от 2015 года, что мы с Фуксом покупаем какие-то компании. Типа между Онищенко и Фуксом, была понятийка. Я могу такую же с вами сейчас сделать и показать.

– Имеется в виду "рыба" (проект договора)?

– Да. Может, они ее специально печатали, я не знаю. Онищенко мне, правда, предлагал – это было, и я не отрицаю.

– Что это был за проект?

– Это были несколько компаний с долгами, которые сейчас называют долгами Януковича, которые изъяли в "Ощадбанке"...

– Компании, имеющие финансовые претензии к "Ощадбанку"?

– Компании, имеющие претензии к Украине. Это вот Арбузовых, Януковича деньги, которые конфисковали – 1,5 млрд долл.

– И вас спрашивали "правда ли, что вы участвовали в этом проекте с Онищенко"?

– "Что вы тут каких-то юристов наняли, судитесь"? Я сказал, что этим я не занимаюсь, чушь собачья. И все. А что еще? Пусть проверяют.

– Вопрос о вашем возможном участии в выборах в Верховную Раду возник из-за того, что вы занимаетесь социальными проектами. В Украине, тем более перед выборами, это воспринимается, как "прикормка избирателей".

– Это можно проверить только временем. Давайте в следующий раз, если увидите меня в списке – напишете мне, что я врун и обманщик.

– Ну, вы же сами говорите, что любите делать, а не рассказывать. Вот, например, ваш проект "Бабий яр". Его реализация еще не начата, но он уже занимает очень много информационного пространства. Зачем?

– Вы должны понимать, что есть огромное противостояние и разногласия внутри еврейского сообщества и внутри страны. Масштабное присутствие проекта в информационном пространстве связано только с этим. Это скорее не реклама, а разъяснительная работа. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" очень много работает и с Верховной Радой, и с Минкультом, и с городской властью.

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Как всегда, есть очень много болтунов, которые ничего не хотят делать, но хотят только болтать. Они говорят: "Вы неправильно делаете". А я говорю: "Так сделайте еще один. Мы свой строим для всех, а вы делайте свой".

У меня была идея реализовать такой проект. Потом я узнал, что Виталий Кличко параллельно планирует подобное для города. Мы встретились и решили объединить усилия вокруг одного проекта. Совместно с Кличко нам удалось создать команду доноров, в которую входит Герман Хан, Михаил Фридман, Виктор Пинчук.

Они все родом из Украины, все родились здесь и жили, как и я до 20 лет, а потом Фридман и Хан уехали. Эти люди хотят сделать в Украине масштабный проект, значимый для всего мира. В Израиле Фридман с Ханом сделали – "Генезис".

У них есть опыт реализации таких проектов и статус. "Бабий Яр" – проект мирового масштаба. Это будет одна из лучших в мире музейных институций, рассказывающих о Холокосте. Она будет включать исследовательский центр, образовательную платформу, зону постоянной выставки, а также пространство для временных экспозиций.

– Это правда, что у вас есть награда от Владимира Путина за вклад в становление российской экономики?

– Не награда. Грамота какая-то есть.

– Какой вклад вы внесли?

– У меня был фонд когда-то, очень большой. Я был одним из донаторов этого фонда. Мы организовывали отдых тысяч детей, отцы которых – это погибшие при исполнении обязанностей сотрудники МВД. Приезжал туда на открытие Путин и какому-то количеству людей вручил грамоты.

– Мы видели во дворе Mercedes, на котором вы ездите. По нашим данным, он принадлежит Суркисам. Как так получилось?

– Я купил его.

– Вы что, не можете себе купить Mercedes не у Суркисов?

– Как-то мне был нужен автомобиль, а они продавали. Я купил.

– Дисконт был хороший?

– Да, цена хорошая и состояние. Григорий Михайлович сам ездит за рулем, а сзади даже никто не сидел. Он как новый. Я посмотрел на него, а он говорит: так я ж сам за рулем. Я обрадовался.