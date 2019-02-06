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Янукович обіцяє поговорити з Путіним про обмін полоненими, якщо попросить Порошенко

Середа, 6 лютого 2019, 13:33

Президент-утікач Віктор Янукович заявив, що якщо з українського боку надійде ініціатива, він готовий переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".

Про це він сказав на своїй 6-й з часу втечі прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання про можливість обміну полоненими між Україною і Росією.

За його словами, він готовий проявити таку ініціативу і взяти участь у цьому процесі.

"Якщо мене чує президент Порошенко, якщо у нього є бажання вирішити цю проблему, я готовий ініціювати це питання, але за принципом "всіх на всіх". Один раз. Не ділити там, хто більше поміняє, хто менше. Це не базар", - сказав Янукович.

Він додав, що це актуально, оскільки зараз йде виборча кампанія Порошенко.

"Я слухав кілька його інтерв'ю, він уже робить натяки про холодний, чи не холодний (мир-ред), він такі афоризми робить, незрозумілі", - додав президент-утікач.

Він вважає, що необхідно звільнити всіх з української та російської сторони і почати виконувати мінські угоди, оскільки "для цього є всі умови".

"Я готовий при необхідності, якщо буде така ініціатива з української сторони, переговорити з президентом Росії Володимиром Володимировичем Путіним і внести таку пропозицію", - підсумував Янукович.

Нагадаємо:

  • Україна тривалий час веде переговори про обмін росіян, затриманих і засуджених в Україні, на політв'язнів Кремля та заручників на окупованих територіях.
  • 21 грудня 2018 року Україна пропонувала Росії провести обмін утримуваних осіб у форматі 22 на 22 і 79 на 19 5 січня.
  • Але Росія та її маріонетки проігнорували цю пропозицію.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичПорошенкоПутінполонені
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