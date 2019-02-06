Фукс розповів про свої пригоди на мексиканському кордоні і літак з Іванчуком

Український бізнесмен російського походження Павло Фукс підтвердив, що літав до Мексики на борту літака разом з народним депутатом від "Народного фронту" главою комітету з питань економічної політики Андрієм Іванчуком, але заперечує наявність спільних бізнес-інтересів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На прохання прокоментувати проблеми з перетином кордону в Мексику, Фукс розповів наступне:

"Для того, щоб громадянин України потрапив до Мексики, є три варіанти. Перший - дати паспорт, в якому стоїть американська віза. Дати паспорт, в якому стоїть шенгенська віза. Якщо у тебе немає ні шенгенської, ні американської, ти заходиш до них на сайт, заповнюєш анкету і вказуєш - я на такий-то час. Тобі протягом 5-10 хвилин дають відповідь. Цю відповідь ти повинен роздрукувати, покласти в паспорт і пройти кордон".

Фукс каже, що летів за новим українським паспортом без будь-яких позначок.

"Я відмовився від російського громадянства. Тому я взяв в поїздку чистий паспорт без шенгенської візи і нічого більше не зробив. А мій помічник думав, що я лечу з тим, де є шенгенська віза".

"І мені сказали: "Дайте це, дайте це". "Немає". "Тоді дайте анкету". Я кажу: "У мене теж немає". Вони кажуть: "Ну, тоді не можемо пустити". Я кажу: "Я зараз заповню". Вони кажуть: "Ви заповните, але вона буде завтрашнім числом", – розповідає Фукс.

За словами бізнесмена, він втратив там кілька годин:

"В результаті вийшло, що мені потрібно було вилетіти з Мексики і залетіти 8 січня, тобто через кілька годин. Я втратив на це близько 6 годин".

За словами Фукса, прикордонники перед ним вибачалися.

"Я перебував прямо в офісі прикордонників. Мені запропонували їжу, ми розмовляли, вони розпитували про Україну, дуже цікава була бесіда".

Фукс підтвердив, що з ним на борту летів бізнесмен Артур Гранц, який власне і купив цей чартер, і депутат "Народного фронту" Андрій Іванчук.

"Він теж купив квиток ... Це ви у нього запитайте. Був великий чартер, який зняв Гранц. Там летіло багато людей - купували квитки і летіли. Так би Гранц один заплатив за весь літак, а так він знайшов, кому були потрібні квитки. В принципі, квиток вийшов трохи дорожче, ніж на рейсовому. Він на 15 місць ".

У той же час Фукс заперечує наявність будь-яких бізнес-відносин з Іванчуком:

"Ніяких. Ні бізнесів, ні бізнес-тем, нічого".

Нагадаємо: