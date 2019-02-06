Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одеська активістка заявила, що за нею стежать

Середа, 6 лютого 2019, 14:30

Одеська журналістка Катерина Маденс заявляє, що вже близько місяця за нею ведеться стеження.

Про це вона написала у Facebook.

"Це відбувається абсолютно кожен день. Я розумію, що це може бути спробою тиску і залякуванням", – стверджує Катерина.

Активісти, які стежать за розслідуванням убивства активістки Катерини Гандзюк, зазначають, що дівчина пише про корупцію в органах влади в Одесі та безпосередньо про мера Геннадія Труханова і його "бізнес-партнера" Володимира Галантерника.

Крім цього разом зі своїм чоловіком Катерина багато працювала і писала зокрема і про замах на активіста Олега Михайлика.

"Слід нагадати про те, що Катя Гандзюк почала помічати, що за нею стежать як мінімум за півроку до нападу. Закликаємо вас поширити цей пост. Маємо зробити цих людей відомими, аби і замовники, і виконавці тисячу разів подумали, перш ніж зробити непоправне", – наголошують активісти.

Українська правда
Теми: Одесаактивісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Одеса
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
Усі новини...
Реклама: