Одеська активістка заявила, що за нею стежать

Одеська журналістка Катерина Маденс заявляє, що вже близько місяця за нею ведеться стеження.

Про це вона написала у Facebook.

"Це відбувається абсолютно кожен день. Я розумію, що це може бути спробою тиску і залякуванням", – стверджує Катерина.

Активісти, які стежать за розслідуванням убивства активістки Катерини Гандзюк, зазначають, що дівчина пише про корупцію в органах влади в Одесі та безпосередньо про мера Геннадія Труханова і його "бізнес-партнера" Володимира Галантерника.

Крім цього разом зі своїм чоловіком Катерина багато працювала і писала зокрема і про замах на активіста Олега Михайлика.

"Слід нагадати про те, що Катя Гандзюк почала помічати, що за нею стежать як мінімум за півроку до нападу. Закликаємо вас поширити цей пост. Маємо зробити цих людей відомими, аби і замовники, і виконавці тисячу разів подумали, перш ніж зробити непоправне", – наголошують активісти.