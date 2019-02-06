Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться

Якщо Національні дружини, зареєстровані ЦВК спостерігачами на виборах президента України, братимуть на себе силові функції, то це буде припинено.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів. Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинимо цю діяльність", - сказав міністр, коментуючи рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.

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