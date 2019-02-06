Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться

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Середа, 6 лютого 2019, 22:12

Якщо Національні дружини, зареєстровані ЦВК спостерігачами на виборах президента України, братимуть на себе силові функції, то це буде припинено.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів. Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинимо цю діяльність", - сказав міністр, коментуючи рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.

Нагадаємо:

  • У Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.
  • Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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Теми: Національні дружини Аваков вибори президента 2019


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