Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться

Середа, 6 лютого 2019, 21:12
Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться

Якщо Національні дружини, зареєстровані ЦВК спостерігачами на виборах президента України, братимуть на себе силові функції, то це буде припинено.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів. Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинимо цю діяльність", - сказав міністр, коментуючи рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.

Нагадаємо:

  • У Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.
  • Вибори президента України відбудуться 31 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Національні дружиниАваковвибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Національні дружини
Нападникам на міськраду у Жмеринці обрали запобіжні заходи
На суді щодо нападу на Жмеринську міськраду сталася сутичка, розпилили газ
Нападникам на Жмеринську міськраду оголосили підозру у хуліганстві
Останні новини
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
Усі новини...
Реклама: