Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться
Середа, 6 лютого 2019, 21:12
Якщо Національні дружини, зареєстровані ЦВК спостерігачами на виборах президента України, братимуть на себе силові функції, то це буде припинено.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів. Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинимо цю діяльність", - сказав міністр, коментуючи рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.
Нагадаємо:
- У Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.
- Вибори президента України відбудуться 31 березня.