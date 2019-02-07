У СБУ відповіли на звинувачення у прослуховуванні кандидатів у президенти

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Четвер, 7 лютого 2019, 01:47

Служба безпеки України жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала.

Про це у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Розуміючи, що з наближенням виборів кількість подібних безпідставних заяв може збільшуватись, хочемо одразу поставити всі крапки над "і": Служба безпеки України з відповідальністю заявляє, що жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала", - написала вона.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба у межах своєї компетенції уважно вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів.

У СБУ пообіцяли зробити у максимально стислі терміни та прозоро для громадськості і додали, що чекають відповідних заяв та матеріалів від кандидатів у президенти.

Нагадаємо:

  • У середу позафракційний нардеп, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування.
  • Він закликав штаби усіх кандидатів у президенти (за винятком діючого, бо його, за словами Чумака, охороняє купа спеціальних служб, які все перевіряють) перевірити "уважно все навколо".
  • "У мене величезний сумнів, що це може поставити якась приватна правоохоронна структура. Думаю, що без втручання держави тут не обійшлося", - сказав нардеп.
  • "Але до кого звертатися? До керівника СБУ, який прослуховує тут практично всіх депутатів? Чи до генерального прокурора, який розказує якісь дивні речі?", - запитав Чумак.

Українська правда

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Теми: СБУ прослуховування


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