У СБУ відповіли на звинувачення у прослуховуванні кандидатів у президенти
Служба безпеки України жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала.
Про це у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
"Розуміючи, що з наближенням виборів кількість подібних безпідставних заяв може збільшуватись, хочемо одразу поставити всі крапки над "і": Служба безпеки України з відповідальністю заявляє, що жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала", - написала вона.
Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба у межах своєї компетенції уважно вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів.
У СБУ пообіцяли зробити у максимально стислі терміни та прозоро для громадськості і додали, що чекають відповідних заяв та матеріалів від кандидатів у президенти.
Нагадаємо:
- У середу позафракційний нардеп, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування.
- Він закликав штаби усіх кандидатів у президенти (за винятком діючого, бо його, за словами Чумака, охороняє купа спеціальних служб, які все перевіряють) перевірити "уважно все навколо".
- "У мене величезний сумнів, що це може поставити якась приватна правоохоронна структура. Думаю, що без втручання держави тут не обійшлося", - сказав нардеп.
- "Але до кого звертатися? До керівника СБУ, який прослуховує тут практично всіх депутатів? Чи до генерального прокурора, який розказує якісь дивні речі?", - запитав Чумак.
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