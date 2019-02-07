У СБУ відповіли на звинувачення у прослуховуванні кандидатів у президенти

Служба безпеки України жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала.

Про це у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Розуміючи, що з наближенням виборів кількість подібних безпідставних заяв може збільшуватись, хочемо одразу поставити всі крапки над "і": Служба безпеки України з відповідальністю заявляє, що жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала", - написала вона.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба у межах своєї компетенції уважно вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів.

У СБУ пообіцяли зробити у максимально стислі терміни та прозоро для громадськості і додали, що чекають відповідних заяв та матеріалів від кандидатів у президенти.

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