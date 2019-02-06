У штабі Гриценка знайшли прослушку – Чумак

Позафракційний нардеп, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради 6 лютого і продемонстрував 5 таких пристроїв з дротами.

"Хочу показати журналістам на камери оці 5 пристроїв, які були знайдені у штабі кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Це пускові пристрої, які запускають відео чи аудіозапис. Ці пристрої можуть бути і в цьому приміщені", - сказав Чумак.

Він закликав штаби усіх кандидатів у президенти (за винятком діючого, бо його, за словами Чумака, охороняє купа спеціальних служб, які все перевіряють) перевірити "уважно все навколо".

"У мене величезний сумнів, що це може поставити якась приватна правоохоронна структура. Думаю, що без втручання держави тут не обійшлося", - сказав нардеп.

"Але до кого звертатися? До керівника СБУ, який прослуховує тут практично всіх депутатів? Чи до генерального прокурора, який розказує якісь дивні речі?", - записав Чумак.

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