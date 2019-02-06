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У штабі Гриценка знайшли прослушку – Чумак

Середа, 6 лютого 2019, 10:04
У штабі Гриценка знайшли прослушку – Чумак

Позафракційний нардеп, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради 6 лютого і продемонстрував 5 таких пристроїв з дротами.  

"Хочу показати журналістам на камери оці 5 пристроїв, які були знайдені у штабі кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Це пускові пристрої, які запускають відео чи аудіозапис.  Ці пристрої можуть бути і в цьому приміщені", - сказав Чумак.

 

Він закликав штаби усіх кандидатів у президенти (за винятком діючого, бо його, за словами Чумака, охороняє купа спеціальних служб, які все перевіряють) перевірити "уважно все навколо".

"У мене величезний сумнів, що це може поставити якась приватна правоохоронна структура. Думаю, що без втручання держави тут не обійшлося", - сказав нардеп.

"Але до кого звертатися? До керівника СБУ, який прослуховує тут практично всіх депутатів? Чи до генерального прокурора, який розказує якісь дивні речі?", - записав Чумак.

Нагадаємо:

  • 4 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ДБР займеться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.
  • Як приклад Луценко навів діяльність міністра оборони, а зараз кандидата у президенти, Анатолія Гриценка. На думку Луценка, саме з 2005 року, коли міністром був Гриценко, почався найбільший "розпродаж" військової техніки української армії.
  • Гриценко на це відповів, що таким чином кум президента Петра Порошенка Юрій Луценко позбавляється опонентів.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гриценкопрослуховування
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