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Берлін і Париж зацікавилися "планом Сайдіка" щодо Донбасу

Четвер, 7 лютого 2019, 08:53
Берлін і Париж зацікавилися планом Сайдіка щодо Донбасу

Німеччина та Берлін зацікавилися так званим новим "мирним планом Сайдіка", який раніше відкинула Україна.

У інтерв’ю "Європейській правді" посол Німеччини Ернст Райхель та посол Франції Ізабель Дюмон наголосили, що документ є вартим для дискусії.

Німецький дипломат зазначив, що Мартін Сайдік написав цей план за своєю ініціативою і представив його минулого року в рамках зустрічі ОБСЄ в Мілані.

"Ідея цього документа – не замінити "Мінськ", а доповнити його. Основна мета – створити умови для появи на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН і ОБСЄ. І цей документ дійсно містить важливі ідеї, якi стануть у нагодi для дискусії, коли прийде час", – вважає Ернст Райхель.

Його позицію підтримала Ізабель Дюмон, підкресливши, що план "варто вивчити".

"Пропозицію Сайдіка і правда варто вивчити, виходячи з того, що він завжди близько співпрацював з Нормандським форматом і знає всі складнощі процесу врегулювання, передбаченого Мінською угодою", – зазначила посланниця Франції.

Більше читайте у інтерв’ю: "Посли Франції та Німеччини: Ми багато разів питали, чим замінити "Мінськ" – але відповіді немає".

Нагадаємо:

  • Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартіна Сайдік по врегулюванню ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій.
  • Президент Петро Порошенко, коментуючи "план Сайдіка", заявив, що миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ, вони "мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМінські угодиФранціяНімеччина
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