Укрзалізниця знову скоротить кількість потягів до Росії

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Четвер, 7 лютого 2019, 10:54

ПАТ "Укрзалізниця" вирішила зменшити періодичність курсування ще кількох поїздів до Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба товариства.  

"Ще один поїзд до Російської Федерації змінить періодичність курсування. З 31 березня двогрупний поїзд № 78/73, 74/73 Львів – Ковель – Москва курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня", - йдеться в повідомленні.

Також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда № 20/19 Харків – Москва.

"Оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

Українська правда

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