В МЗС відреагували на заяву Волкера про допуск спостерігачів РФ на вибори

В міністерстві закордонних справ України впевнені, що місія Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами в Україні може бути успішною без спостерігачів із Росії.

Про це заявила 7 лютого "Укрінформу" речниця МЗС Катерина Зеленко на прохання прокоментувати заяву спецпредставника США з питань України Курта Волкера щодо можливості допуску спостерігачів із РФ на українські вибори.

"Україна забезпечить демократичність і дотримання всіх виборчих стандартів у процесі здійснення волевиявлення громадян. Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважала БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами", – зазначила Зеленко.

У цьому контексті вона нагадала, що офіційні спостерігачі від України не їздили на вибори президента Росії у 2018 році.

"Впевнені, що відсутність російських спостерігачів і цього разу не завадить БДІПЛ провести якісне спостереження за виборами", – акцентувала речник МЗС.

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