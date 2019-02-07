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В МЗС відреагували на заяву Волкера про допуск спостерігачів РФ на вибори

Четвер, 7 лютого 2019, 11:39

В міністерстві закордонних справ України впевнені, що місія Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами в Україні може бути успішною без спостерігачів із Росії.

Про це заявила 7 лютого "Укрінформу" речниця МЗС Катерина Зеленко на прохання прокоментувати заяву спецпредставника США з питань України Курта Волкера щодо можливості допуску спостерігачів із РФ на українські вибори.

"Україна забезпечить демократичність і дотримання всіх виборчих стандартів у процесі здійснення волевиявлення громадян. Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважала БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами", – зазначила Зеленко.

У цьому контексті вона нагадала, що офіційні спостерігачі від України не їздили на вибори президента Росії у 2018 році.

"Впевнені, що відсутність російських спостерігачів і цього разу не завадить БДІПЛ провести якісне спостереження за виборами", – акцентувала речник МЗС.

Нагадаємо:

  • Спецпредставник США з питань України Курт Волкер написав 7 лютого у Twitter, що представники Росії можуть бути спостерігачами на виборах президента України, але під керівництвом бюро Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
  • За даними джерел, Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.
  • Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
  • 9 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що МЗС не буде реєструвати на президентських виборах спостерігачів з Росії.
  • Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія отримала від ОБСЄ запрошення на вибори в Україні.
  • Згодом заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Росія планує відправити своїх спостерігачів у складі місії ОБСЄ на президентські вибори в Україні.
  • У Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.
  • Вибори президента України відбудуться 31 березня.

"Українська правда" у Threads

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