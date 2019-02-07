Волкер згоден з присутністю спостерігачів РФ на виборах в Україні

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Четвер, 7 лютого 2019, 10:58

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що представники Росії можуть бути спостерігачами на виборах президента України, але під керівництвом бюро Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це він написав 7 лютого у Twitter.

"Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - УП), щоб довести, що вони дотримуються демократичних стандартів. В іншому випадку це дозволить людям поставити під сумнів вибори", - написав Волкер.

"Добре, якщо російські спостерігачі будуть частиною (виборів – УП), але під керівництвом БДІПЛ. Без ігор", - вважає спецпредставник США.

На думку Волкера, Україні потрібно довіряти власним демократичним інститутам.

Нагадаємо:

  • 6 лютого, всупереч умовам викладеним у запрошенні української стороною, Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.
  • 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
  • 9 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що МЗС не буде реєструвати на президентських виборах спостерігачів з Росії.
  • Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія отримала від ОБСЄ запрошення на вибори в Україні.
  • Згодом заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Росія планує відправити своїх спостерігачів у складі місії ОБСЄ на президентські вибори в Україні.
  • У Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.
  • Вибори президента України відбудуться 31 березня.

Українська правда

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Теми: вибори США вибори президента 2019 Росія


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