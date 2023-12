Волкер згоден з присутністю спостерігачів РФ на виборах в Україні

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що представники Росії можуть бути спостерігачами на виборах президента України, але під керівництвом бюро Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це він написав 7 лютого у Twitter.

"Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - УП), щоб довести, що вони дотримуються демократичних стандартів. В іншому випадку це дозволить людям поставити під сумнів вибори", - написав Волкер.

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions.