Волкер згоден з присутністю спостерігачів РФ на виборах в Україні
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що представники Росії можуть бути спостерігачами на виборах президента України, але під керівництвом бюро Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Про це він написав 7 лютого у Twitter.
"Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - УП), щоб довести, що вони дотримуються демократичних стандартів. В іншому випадку це дозволить людям поставити під сумнів вибори", - написав Волкер.
Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 7, 2019
"Добре, якщо російські спостерігачі будуть частиною (виборів – УП), але під керівництвом БДІПЛ. Без ігор", - вважає спецпредставник США.
На думку Волкера, Україні потрібно довіряти власним демократичним інститутам.
Нагадаємо:
- 6 лютого, всупереч умовам викладеним у запрошенні української стороною, Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.
- 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
- 9 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що МЗС не буде реєструвати на президентських виборах спостерігачів з Росії.
- Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія отримала від ОБСЄ запрошення на вибори в Україні.
- Згодом заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Росія планує відправити своїх спостерігачів у складі місії ОБСЄ на президентські вибори в Україні.
- У Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.
- Вибори президента України відбудуться 31 березня.
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