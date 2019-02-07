"Бляяяяха!" – іменинниця Луценко переплутала законопроекти в Раді

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Четвер, 7 лютого 2019, 12:51

Представник президента Ірина Луценко вилаялася з трибуни Верховної Ради, коли переплутала матеріали доповідей.

Луценко мала доповідати щодо перейменування Дніпропетровської області, але, вийшовши на трибуну, почала доповідь про спостерігачів від Росії і підготовку втручання у вибори президента.

Коли спікер ВР Андрій Парубій зупинив її і відзначив, що вона доповідає не те, Луценко повернулася до мікрофона і сказала:

"Бляяяха! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка".

Парубій закликав колег зрозуміти Луценко, бо "всі перебувають у стані високої напруженості, приймають важливі рішення, а пані Ірина має низку законопроектів до доповіді".

Після цього Луценко знов вийшла на трибуну і почала доповідь щодо законопроекту про перейменування Дніпропетровської області.

Нагадаємо: 

  • У жовтні 2017 року представник президента в парламенті Ірина Луценко під час сутичок в Раді  кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Луценко Верховна Рада


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