"Бляяяяха!" – іменинниця Луценко переплутала законопроекти в Раді
Представник президента Ірина Луценко вилаялася з трибуни Верховної Ради, коли переплутала матеріали доповідей.
Луценко мала доповідати щодо перейменування Дніпропетровської області, але, вийшовши на трибуну, почала доповідь про спостерігачів від Росії і підготовку втручання у вибори президента.
Коли спікер ВР Андрій Парубій зупинив її і відзначив, що вона доповідає не те, Луценко повернулася до мікрофона і сказала:
"Бляяяха! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка".
Парубій закликав колег зрозуміти Луценко, бо "всі перебувають у стані високої напруженості, приймають важливі рішення, а пані Ірина має низку законопроектів до доповіді".
Після цього Луценко знов вийшла на трибуну і почала доповідь щодо законопроекту про перейменування Дніпропетровської області.
Нагадаємо:
- У жовтні 2017 року представник президента в парламенті Ірина Луценко під час сутичок в Раді кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.