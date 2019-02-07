Павелка обрали до виконкому УЄФА

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко обраний до виконкому УЄФА.

За його кандидатуру проголосували на черговому 43-му конгресі УЄФА, що пройшов у Римі 7 лютого.

У голосуванні за членів виконкому УЄФА брали участь 55 представників національних асоціацій. Нові члени виконкому УЄФА обиралися на 4-річний термін до 2023 року.

Окрім очільника ФФУ, місця у виконкомі УЄФА отримали: Ардуен Флоранс (Франція), Гомеш Фернанду (Португалія), Дука Арманд (Албанія), Меллер-Кристенсен Йеспер (Данія), Рубіалес Луїс (Іспанія), Чаньі Шандор (Угорщина), Шукер Давор (Хорватія).

Серед 9 кандидатів Павелко показав сьомий результат з 27 голосами.

Зазначимо, що останні 12 років Україну у виконкомі УЄФА представляв Григорій Суркіс. У нинішніх виборах до виконкому УЄФА Суркіс не зміг виставити свою кандидатуру, а також втратив і посаду віце-президента УЄФА.

На конгресі УЄФА у Римі також був переобраний на наступні чотири роки і нинішній президент УЄФА словенець Александр Чеферін, який був єдиним кандидатом на цю посаду.