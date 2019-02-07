САП просить арештувати 300 тисяч доларів Насірова в Британії
Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче арештувати 300 тисяч доларів США з британських рахунків екс-голови ДФС Романа Насірова.
Про це четвер повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.
Вказується, що під час засідання у Шевченківському райсуді Києва у справі про обвинувачення Насірова прокурором САП подано клопотання про арешт майна підсудного.
"Встановлено, що екс-голова ДФС щонайменше протягом 3 років мав у розпорядженні кошти в сумі 297 730 доларів США на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться у повідомленні.
"Разом з тим, ці гроші не відображались у жодній з його декларацій під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в Президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами", - заявляє САП.
В декларації Насірова вказано, що він має 297 730 доларів на брокерському рахунку "Інтерактів Брокерс".
Згідно з повідомленням, суд оголосив перерву до 11:00 год. 14 лютого 2019 року для ознайомлення сторони захисту із клопотанням прокурора та підготовку пояснень.
Нагадаємо:
- 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
- Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
- У березні 2017 року було оприлюднено довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.
- Відповідно до внесених даних, річний дохід Насірова за 2017 рік становив 6 гривень процентів в "Укргазбанку".