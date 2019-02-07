САП просить арештувати 300 тисяч доларів Насірова в Британії

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Четвер, 7 лютого 2019, 16:24

Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче арештувати 300 тисяч доларів США з британських рахунків екс-голови ДФС Романа Насірова.

Про це четвер повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.

Вказується, що під час засідання у Шевченківському райсуді Києва у справі про обвинувачення Насірова прокурором САП подано клопотання про арешт майна підсудного.

"Встановлено, що екс-голова ДФС щонайменше протягом 3 років мав у розпорядженні кошти в сумі 297 730 доларів США на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться у повідомленні.

"Разом з тим, ці гроші не відображались у жодній з його декларацій під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в Президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами", - заявляє САП.

В декларації Насірова вказано, що він має 297 730 доларів на брокерському рахунку "Інтерактів Брокерс".

Згідно з повідомленням, суд оголосив перерву до 11:00 год. 14 лютого 2019 року для ознайомлення сторони захисту із клопотанням прокурора та підготовку пояснень.

Нагадаємо: 

  • 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
  • Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року. 
  • У березні 2017 року було оприлюднено довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.
  • Відповідно до внесених даних, річний дохід Насірова за 2017 рік становив 6 гривень процентів в "Укргазбанку".

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Теми: Насіров прокуратура суд


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