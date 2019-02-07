В АП не змогли пояснити заяву Порошенка про "холодний мир з Росією"

В Адміністрації президента не змогли роз’яснити заяву Петра Порошенка про "холодний мир з Росією", натомість вирішили нагадати окремі статті закону про доступ до публічної інформації.

Про це йдеться у відповіді АП на запит "Української правди".

29 січня президент чи не вперше з часу агресії Росії у 2014 році заявив про те, що Україні потрібен "холодний мир з Росією".

У зв’язку з цим ми просили уточнити, що саме означає "холодний мир", у чому він полягатиме, яких заходів вживатиме влада для його втілення, чи означає "холодний мир" відновлення стосунків з державою-агресором і зняття санкцій з людей та підприємств тощо.

"Ваш лист щодо надання відповідей на окремі питання, пов’язані з виступом президента України, зокрема роз’ясненням змістовного наповнення поняття "холодний мир", не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідає вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації"", - відповіли в Адміністрації президента.

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