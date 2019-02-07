В АП не змогли пояснити заяву Порошенка про "холодний мир з Росією"
В Адміністрації президента не змогли роз’яснити заяву Петра Порошенка про "холодний мир з Росією", натомість вирішили нагадати окремі статті закону про доступ до публічної інформації.
Про це йдеться у відповіді АП на запит "Української правди".
29 січня президент чи не вперше з часу агресії Росії у 2014 році заявив про те, що Україні потрібен "холодний мир з Росією".
У зв’язку з цим ми просили уточнити, що саме означає "холодний мир", у чому він полягатиме, яких заходів вживатиме влада для його втілення, чи означає "холодний мир" відновлення стосунків з державою-агресором і зняття санкцій з людей та підприємств тощо.
"Ваш лист щодо надання відповідей на окремі питання, пов’язані з виступом президента України, зокрема роз’ясненням змістовного наповнення поняття "холодний мир", не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідає вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації"", - відповіли в Адміністрації президента.
Нагадаємо:
- 29 січня президент Петро Порошенко заявив, що Україні потрібен "холодний мир" з Російською Федерацією, при якому вона визнає суверенітет України і її право на власний шлях.
- Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що у Порошенка був шанс "на глобальний мир" з РФ, яким "він не скористався".
- А прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна не перебуває в стані війни, а події на Донбасі "спровоковані людьми, що перебувають при владі у Києві".
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