Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В АП не змогли пояснити заяву Порошенка про "холодний мир з Росією"

Четвер, 7 лютого 2019, 15:38
В АП не змогли пояснити заяву Порошенка про холодний мир з Росією

В Адміністрації президента не змогли роз’яснити заяву Петра Порошенка про "холодний мир з Росією", натомість вирішили нагадати окремі статті закону про доступ до публічної інформації.

Про це йдеться у відповіді АП на запит "Української правди".

29 січня президент чи не вперше з часу агресії Росії у 2014 році заявив про те, що Україні потрібен "холодний мир з Росією".

У зв’язку з цим ми просили уточнити, що саме означає "холодний мир", у чому він полягатиме, яких заходів вживатиме влада для його втілення, чи означає "холодний мир" відновлення стосунків з державою-агресором і зняття санкцій з людей та підприємств тощо.  

"Ваш лист щодо надання відповідей на окремі питання, пов’язані з виступом президента України, зокрема роз’ясненням змістовного наповнення поняття "холодний мир", не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідає вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації"", - відповіли в Адміністрації президента.

Нагадаємо: 

  • 29 січня президент Петро Порошенко заявив, що Україні потрібен "холодний мир" з Російською Федерацією, при якому вона визнає суверенітет України і її право на власний шлях. 
  • Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що у Порошенка був шанс "на глобальний мир" з РФ, яким "він не скористався".
  • А прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна не перебуває в стані війни, а події на Донбасі "спровоковані людьми, що перебувають при владі у Києві".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоАдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: