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Рада просить НАТО надати план дій щодо членства України в Альянсі

Четвер, 7 лютого 2019, 16:27

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект постанови із закликом до країн-членів НАТО надати Україні плану дій щодо членства в організації.

За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати.

Згідно з прийнятим проектом №10007, Рада має звернутися до "лідерів держав-членів НАТО, північноатлантичної Ради та парламентської асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів Альянсу".

Також, ВР у своєму зверненні закликає Альянс на саміті в Лондоні у грудні 2019 року схвалити для України план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

У пояснювальній записці до рішення, народний депутат Максим Бурбак пояснює, що "анексія Росією Криму, захоплення території на сході України проросійськими сепаратистами та регулярними військами РФ, мілітарні провокації на сході Європи, зокрема і в країнах Балтії, що є членами НАТО та Євросоюзу, ставлять під загрозу безпекову архітектуру Європи".  

За словами Бурбака, щоб стримати російську агресію, необхідно закріпити правову визначеність курсу України на членство в НАТО.

Нагадаємо:

  • 7 лютого Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський союз та НАТО.
  • Водночас у НАТО заявили, що визнають прагнення України до членства в Альянсі і наголошують на потребі продовжувати реформи.

Українська правда

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Теми: НАТОУкраїнаВерховна Рада
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