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Рада закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО

Четвер, 7 лютого 2019, 10:49
Рада закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО

Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський союз та НАТО.

За прийняття законопроекту №9037 у цілому на засіданні 7 лютого проголосували 334 депутати. 

Прийняття рішення зустріли оплесками.

"Це незворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої євроінтеграції.  Україна буде в ЄС і НАТО", - заявив після голосування спікер ВР Андрій Парубій.

Президент Петро Порошенко перед голосуванням назвав 7 лютого історичним днем.

"Сьогодні історичний день, коли в Конституції буде закріплено як зовнішньополітичні орієнтири рух України до ЄС і НАТО. НАТО – це про безпеку, не лише про військову, а і про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, верховенство права. Зараз у Кремлі дуже уважно спостерігають за діями Верховної Ради. Не дочекаєтесь – не буде у вас радості. І Верховна Рада сьогодні продемонструє єдність, яку демонструє останні 4 роки", - сказав Порошенко.  

Згідно з пояснювальною запискою, закріплення на конституційному рівні правової визначеності курсу України на членство в ЄС і НАТО "мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО".

Відзначається, що реалізація закону не потребуватиме додаткових видатків з бюджету та не потребує проведення всеукраїнського референдуму.

"Прийняття Закону сприятиме реалізації європейського та євроатлантичного вибору через розширення та поглиблення співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору аж до набуття повноправного членства, зміцненню національної безпеки нашої держави, матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, прийняттям закону нардепи доповнили преамбулу Конституції словами про підтвердження "європейської ідентичності українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України", а статті Основного закону словами, що до повноважень президента, Верховної Ради Кабміну належать також забезпечення реалізації курсу на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.   

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Детальніше про зміст запропонованих змін читайте у статті "Що насправді змінять євроатлантичні норми у Конституції"

Нагадаємо:

  • 22 листопада 2018 року Верховна Рада попередньо схвалила законопроект №9037 про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КонституціязаконодавствоВерховна Рада
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