Суд визнав відпочинок прокурора ГПУ причиною не з’являтись на засідання – САП

Суд визнав відпочинок на узбережжі Домінікани поважною причиною неявки у судові засідання обвинуваченого у незаконному збагаченні екс-прокурора сил АТО Костянтина Кулика.

Про це заявляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час останнього засідання прокурори САП клопотали про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді застави і просили накласти на Кулика штраф за неодноразові неявки до суду без поважних причин.

"Так, будучи завчасно повідомленим про судове засідання 11 грудня 2018 року, підсудний його проігнорував, покинувши територію України для відпочинку зі своєю цивільною дружиною та дітьми у Домініканській Республіці", – наголошують у САП.

Прокурори зазначають, що аналогічним чином було зірвано судовий розгляд 22 травня 2018 року у зв’язку із перебуванням Кулика на медичному огляді у Німеччині.

"У зв’язку із такою поведінкою обвинуваченого судовий розгляд справи фактично не відбувався вже майже рік, що у свою чергу спричинило сплив покладених на нього запобіжних заходів", – кажуть у САП.

Крім того прокурори заявляють, що підсудний здійснює тиск на сторону обвинувачення шляхом реєстрації у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних проваджень стосовно прокурорів САП та систематичними зверненнями до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"7 лютого 2019 року Голосіївський райсуд Києва не підтримав позицію прокурорів САП та відмовив в обранні запобіжного заходу. Таким чином, суд визнав поважними причинами неявки у засідання відпочинок на пляжах Домініканської Республіки та перебуванням на "лікарняному", – йдеться в повідомленні САП.

Прокурори зазначають, що така позиція суду викликає у них здивування.

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