Пасажирський поїзд протаранив вантажівку на Івано-Франківщині

На залізничному переїзді в Івано-Франківській області поїзд в'їхав у вантажівку.

Про це у четвер повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у Facebook.

"7 лютого, о 15:54 на перегоні Хриплин – Братківці, що на Івано-Франківщині, водій вантажного автомобіля, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на нерегульований переїзд прямо перед поїздом №143 Ворохта-Київ, спровокувавши зіткнення", - сказано у повідомленні.

У результаті зіткнення локомотив зійшов з рейок першою колісною парою.

Машиніст та пасажири поїзда не постраждали, водія автомобіля госпіталізовано.