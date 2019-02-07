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Пасажирський поїзд протаранив вантажівку на Івано-Франківщині

Четвер, 7 лютого 2019, 18:16

На залізничному переїзді в Івано-Франківській області поїзд в'їхав у вантажівку.  

Про це у четвер повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у Facebook.

"7 лютого, о 15:54 на перегоні Хриплин – Братківці, що на Івано-Франківщині, водій вантажного автомобіля, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на нерегульований переїзд прямо перед поїздом №143 Ворохта-Київ, спровокувавши зіткнення", - сказано у повідомленні.

 
 

У результаті зіткнення локомотив зійшов з рейок першою колісною парою.

Машиніст та пасажири поїзда не постраждали, водія автомобіля госпіталізовано.

Українська правда

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Теми: ДТПаварія
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