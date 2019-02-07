Скандал із неповернутими грошима журналістів: Гнап заявив, що не зробив нічого поганого

Висунутий від партії "Сила людей" кандидатом у президенти Дмитро Гнап не перерахував у 2015 році на потреби армії 15 тисяч євро, які тоді отримали журналісти "Слідства. Інфо". Водночас сам Гнап це підтвердив і запевнив, що скоро перерахує ці гроші журналістам.

Про це повідомила керівник проекту Анна Бабінець.

У 2015 році журналісти "Слідство. Інфо" отримали премію "Вільна преса Східної Європи-2015", її приз склав 15 тисяч євро. Тоді керівником проекту був Дмитро Гнап. Він публічно заявив, що ці гроші будуть витрачені на допомогу армії.

"З’ясувалося, що премія була перерахована на банківський рахунок Дмитра (можливо, тому, що рахунки ГО "Слідство.Інфо" були відкриті лише у грудні 2015-го, а премія надійшла десь за півроку до цього)", - розповіла Бабінець.

За твердженнями Бабінець, вона була впевнена, що кошти дійсно пішли на потреби армії, але так сталося лише з частиною від загальної суми.

"За словами Діми, 2000 євро дійсно були передані на допомогу армії, 3900 євро пішли на оперативні видатки організації (були дірки у фінансуванні) і 9100 євро досі перебувають у банківській ячейці Дмитра. Найближчими днями він перерахує їх як благодійний внесок на рахунок ГО "Слідство.Інфо", - запевнила вона.

Після цього члени партії "Сила людей", Остап Єднак і Наталія Веселова звернулися до Дмитра Гнапа і закликали відмовитися від участі у виборах.

Пізніше інформацію про невитрачені гроші прокоментував сам Дмитро Гнап і заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з виборів президента.

"Рік тому чи півтора роки тому у нас була нарада, на якій знову піднімалося питання фінансування проекту. Я нагадував, що у нас є залишок тієї премії і ми його будемо витрачати на чорний день. Дуже добре пам’ятаю, як я про це говорив, тому якщо хтось забув, можливо хтось документував нараду і є аудіо запис, його варто підняти", - розповів кандидат у президенти.

"Насправді збиралися витратити (гроші – ред.) на армійські потреби і почали витрачати на армійські потреби у 2015 році. 2 тисячі євро ми передали тоді групі армійських розвідників під Артемівськом… Після цього у нас ще залишалося 13 тисяч євро і ми б профінансували армію, якби не одна чуйна і прекрасна людина, яку звати Роман Скрипін", - стверджує він.

За словами Гнапа, Скрипін хотів отримати гроші із цього гранта.

"Скрипіну я відмовив в тому, щоб гроші проекту "Слідство.Інфо" були передані йому в управління. У відповідь Роман Скрипін, як голова організації, на рахунках якого були кошти нашого гранту проекту "Слідство.Інфо" заблокував нам рахунки, фактично займаючись таким шантажем, заблокувавши повністю діяльність проекту, доки Гнап не стане більш договороздатним. Я не став більш договороздатним", - зазначив Гнап.

Він сказав, що після цього журналістам проекту довелося два чи три місяці сидіти без грошей "і щоб проект не зупинився, довелося використовувати частину цієї премії для того, щоб журналісти їздили на зйомки, у відрядження".

Гнап зізнався, що деякі потреби співробітників проекту довелося закривати готівкою, "бо не могли скористатися нашими банківськими рахунками. Таким чином ми витратили ще 3 тисячі 900 євро. Залишок 9 тисяч 87 євро є у нас на банківській депозитній скриньці".

"Те, що я вчасно не передав гроші, так, це моя лажа, я визнаю. Колись не вистачало часу, колись я думав, що нехай полежить", - заявив кандидат у президенти.

"Визначилися з Анною Бабінець, що я перекажу ці кошти безготівкою, внесу як благодійний внесок. Я нічого не крав… Зараз "Слідство.Інфо" відкриває у банку рахунок для цього благодійного внеску. Сьогодні (7 лютого – ред.) я ці гроші поклав на банківський рахунок, перевівши їх із готівки до безготівки", - додав він.

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