Гнап назбирав на заставу до ЦВК
Висунутий від партії "Сила людей" кандидатом у президенти Дмитро Гнап заявляє, що йому вдалося зібрати близько 3 мільйонів гривень, які покриють заставу до ЦВК, необхідну для реєстрації кандидатом.
Про це він повідомив у суботу в Facebook.
"Ми отримали близько трьох мільйонів гривень. І наш бухгалтер вже відправив платіж для моєї застави в ЦВК", - зазначив Гнап.
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Нагадаємо:
- 20 січня партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом у президенти.
- Гнап заявив, що зніме свою кандидатуру, якщо Андрій Садовий, Анатолій Гриценко та Святослав Вакарчук перед першим туром виборів висунуть єдиного кандидата.
- Тоді ж Гнап заявив, що 2,5 мільйони гривень на внесок для участі у виборах збиратиме лише через фандрейзингову кампанію, інших варіантів не розглядає.
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
- Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
- Чинний глава держави Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься, але документи до ЦВК поки не подав.
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