Гнап назбирав на заставу до ЦВК

Висунутий від партії "Сила людей" кандидатом у президенти Дмитро Гнап заявляє, що йому вдалося зібрати близько 3 мільйонів гривень, які покриють заставу до ЦВК, необхідну для реєстрації кандидатом.

Про це він повідомив у суботу в Facebook.

"Ми отримали близько трьох мільйонів гривень. І наш бухгалтер вже відправив платіж для моєї застави в ЦВК", - зазначив Гнап.

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