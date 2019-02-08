У Києві п'яний чиновник скоїв ДТП і травмував патрульну

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 01:31

У Києві нетверезий заступник голови райдержадміністрації травмував патрульну, яка оформлювала ДТП.

Проце повідомляє прес-служба поліції Києва

Подія сталася на Південному мосту. Близько 21:00 екіпаж патрульних поліцейських здійснював оформлення ДТП без потерпілих за участю двох машин: "Шкода" і "Нісан". У цей момент водій автомобіля "БМВ", рухаючись у напрямку лівого берега, здійснив зіткнення з автомобілем "Шкода", який у свою чергу вдарився в "Нісан". Внаслідок зіткнення співробітницю поліції, яка перебувала між службовим автомобілем та "Нісаном", затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги.

Окрім того, на погане самопочуття поскаржилися двоє дорослих і неповнолітня дитина, які перебували в салоні "Шкоди". Усім їм надають необхідну медичну допомогу. 

Правоохоронці встановили, що за кермом "БМВ" перебував заступник голови Голосіївської РДА Юрій Ткаченко із явними ознаками алкогольного сп’яніння. 

На місці автопригоди працює група слідчих відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод. Проводяться першочергові слідчі дії.

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Теми: Київ ДТП поліція


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